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У Стамбулі розпочав роботу координаційний центр із моніторингу "зернових коридорів"

туреччина

У Стамбулі розпочав роботу Спільний координаційний центр, який здійснюватиме моніторинг роботи "зернових коридорів" відповідно до угоди про експорт продовольства з портів України, підписаної в Стамбулі у 22 липня.

Про це йдеться у повідомленні міністерства національної оборони Туреччини за результатами зустрічі міністра інфраструктури Олександра Кубракова з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром, передає Укрінформ.

"Робота Спільного координаційного центру інтенсивно триває", – наголосив Акар.

Турецький міністр також позитивно оцінив повідомлення про початок відвантаження зерна цього тижня та наголосив на важливості того, щоб перший корабель якнайшвидше вирушив.

"Туреччина виконала і продовжуватиме виконувати свою частину в рамках перевезень", – сказав він.

Як повідомлялося, 22 липня в Стамбулі за участі представників України, Росії, Туреччини та ООН підписано угоду про розблокування трьох українських портів для експорту зерна.

Угода діятиме протягом 120 днів і може бути продовжена, у її основу покладено міжнародну конвенцію з безпеки життя на морі 1974 року.

У Мінінфраструктури заявили, що розблокування портів принесе $1 млрд валютних надходжень щомісяця.

Однак уже 23 липня Росія завдала ракетного удару по порту Одеси, де на складах зберігаються запаси зерна.

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