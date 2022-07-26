Ахметов та Новинський ще можуть підпадати під визначення олігарха, – Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська вважає все ж таки передчасним говорити про те, що бізнесмени Рінат Ахметов чи Вадим Новинський вийшли з-під дії закону про олігархів.

Про це він зазначив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Не факт, що хтось вийшов чи не вийшов ще, тому що критеріїв для визначення олігарха є багато. Дії пана Новинського чи пана Ахметова очевидно лягають в канву цього закону – тобто до чого цей закон стимулює, те вони й роблять. Цей закон стимулює до того, щоби люди обирали або політику, або бізнес, щоби не було зловживань своїм становищем.

Відповідні особи роблять якийсь вибір. Хтось йде з політики, хтось позбувається медіа і обрізає свої зв'язки з політикою. Хтось робить інші речі. Але наскільки цей процес завершений і повний сказати складно", – сказав він.

За словами міністра, оцінка по кожному суб'єкту, який може потенційно потрапити в реєстр олігархів, повинна проводитись ретельно.

"І в кожному індивідуальному випадку ознак набагато більше, ніж депутатський мандат. Якщо залишається вплив на політичні рішення через інші зв'язки з політикою, описані в законі дуже чітко, то такий статус може зберігатися і втрати депутатського мандату буде недостатньо. Але можна констатувати, що рух розпочався. Рух активний", – констатував Малюська.

На його думку, цей рух міг бути спровокований висновками Єврокомісії, які підтвердили легальність вимог України до олігархів.

"Тобто ті, хто намагався дискредитувати закон про олігархів, якимось чином заблокувати його, поставити під сумнів його конституційність, втратили надію чи переконаність про те, що це відбудеться, зважили ризики і зрозуміли, що гра того не варта. Плюс, додамо те, що зараз медіа стали тягарем для великого бізнесу, тому що вартість велика, а зловживати особливо не вдається в воєнний час, користі мало. Рекламний ринок істотно зменшився, відповідно, фінансовий тягар на утримання набагато зріс", – додав очільник Мін’юста.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська висловив думку, що бізнесмен Рінат Ахметов вийшов з-під двох критеріїв визнання олігархом. Це сталося завдяки закриттю власних медіа, а також завдяки складанню мандата Вадимом Новинським.

Як повідомлялося, напередодні мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званим "законом про олігархів". За його словами, цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

На початку липня підприємець і мільярдер Вадим Новинський подав до Верховної Ради заяву про складення депутатських повноважень.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав так званий "закон про олігархів" на початку листопада минулого року. Зокрема, олігархом вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: