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АЗС (1569) ціни (3272) скраплений газ (1112)

Ціни на автогаз впали нижче 30 гривень за літр

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Середня ціна на скраплений газ 26 липня у мережах АЗС знизилася на 15 копійок до 29,94 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях AMIC автогаз здешевшав на 25 копійок – до 29,74 грн/л.

У мережі ZOG продукт здешевшав на 1,5 грн – до 29,50 грн/л, на станціях Chipo – на 1,47 грн, до 30,03 грн/л.

На 30 копійок знизили ціну мережі "Автотранс" і BVS, до 29,48 грн/л і 29,49 грн/л відповідно.

У мережах UPG, "БРСМ-Нафта", Rodnik, Mango і VostokGaz автогаз здешевшав 5-65 копійок.

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