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відставка (203) ФДМУ (1352)

Очільниця Фонду держмайна написала заяву на звільнення

батова

Виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова подала у відставку.

Відповідний документ вона опублікувала на Facebook у сторіз.

"Прошу звільнити мене з посади за власним бажанням 10 серпня 2022 року", – йдеться в ньому.

Очільниця Фонду держмайна написала заяву на звільнення 01

Зазначимо, що Батова виконувала обов’язки очільниці ФДМ з лютого 2022 року після звільнення з цієї посади Дмитра Сенниченка. У грудні 2021 року її призначили першої заступницею голови Фонду держмайна.

18 липня Батова заявила, що Фонд державного майна України (ФДМУ) не може відновити контроль над "Тернопільобленерго", де державі належить 50,99% акцій.

Вона нагадала, що Фонд держмайна за рішенням уряду передав державні пакети акцій обленерго в управління Міністерства енергетики. Крім одного – "Тернопільобленерго".

"У них не переведені в бездокументарну форму акції, а реєстр акціонерів знаходиться у компанії, яка просто не видає його. Технічно Міненерго не може забрати це обленерго, оскільки немає акцій, реєстру акціонерів і юридично нема чого забрати", – розповіла Батова.

"Обленерго контролюється одним відомим олігархом (Коломойським), в якого там юридично немає навіть 1 акції. Є кримінальні провадження. У нас є ідеї, як вирішити ситуацію, і ми намагаємося її реалізувати. Це до речі гарний приклад, чому приватизація потрібна. Тому що юридично держава є мажоритарним акціонером, а фактично – взагалі контролю не має над підприємством, навіть звільнити керівника неможливо, тому що це повноваження наглядової ради, яку неможливо призначити, так як неможливо призначити загальні збори через відсутність реєстру акціонерів, а на підприємстві хтось "заробляє" в цей час", – додала голова ФДМУ.

50,99% акцій "Тернопільобленерго" належить державі. Ще по 20% акцій контролюють кіпрські фірми Larva Investments і Bikontia Enterprises, які приписують Ігорю Коломойському та Костянтину Григоришину. Однак операційний контроль - у Коломойського.

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Только появились сообщения о том, что беня хочет перевести свои ресурсы в управление Ротшильдов, и эта решила самоустраниться от всего этого. У зёли ведь другие планы на вещающее имущество бени, а 17-й этаж ей не идет.
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26.07.2022 12:01 Відповісти
Вирішила потягатися з головним лялькарем в цьому театрі абсурда?
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26.07.2022 13:35 Відповісти
Навпаки !
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26.07.2022 13:42 Відповісти
У лютому 2022 р. звільнився Сенниченко. Тепер ще вона.
Таким чином діяльність ФДМ буде паралізована.
Красота !
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26.07.2022 13:43 Відповісти
скільки зла від цього прокидька Коломойського.
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26.07.2022 14:00 Відповісти
Зло - від 73 дупоголових.
коломойське, татарове, зе, решта арахамій - похідне від 13,5 ідіотів виборців
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26.07.2022 14:27 Відповісти
Должнасть стала не хлєбнай.. нема шо красти ..
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26.07.2022 15:49 Відповісти

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