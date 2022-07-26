Департамент небанківських фінустанов Нацбанку очолив екскерівник програм "Райффайзен Банку"

За результатами відкритого конкурсного відбору директором Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ з 26 липня призначили Сергія Савчука.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що до сфери відповідальності новопризначеного директора належатиме, зокрема розроблення пропозицій до законодавчих актів у сфері держрегулювання ринків небанківських фінпослуг, а також підготовка нормативно-правових та розпорядчих актів НБУ у сфері держрегулювання ринків небанківських фінпослуг відповідно до законодавства України.

Указаний департамент належить до вертикалі підпорядкування "Монетарна стабільність", куратором якого є заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

Як додали в НБУ, Сергій Савчук приєднався до команди Нацбанку в червні 2016 року, пройшов шлях від начальника відділу моніторингу структур власності банків Департаменту реєстраційних питань та ліцензування до заступника директора Департаменту ліцензування. У червні 2020 року призначений заступником директора департаменту – начальником управління загальної методології регулювання ринків небанківських фінансових послуг. Тривалий час виконував обов’язки директора цього департаменту.

До роботи в НБУ працював керівником програм із правових питань та практик АТ "Райффайзен Банк Аваль", розпочав кар’єру як юрист адвокатського об’єднання "Василь Кісіль і Партнери".