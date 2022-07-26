У Нацбанку визначили найкращу монету 2021 року

За результатами відкритого голосування за найкращу монету 2021 року в усіх номінаціях перемогла пам’ятна монета з нейзильберу номіналом 5 гривень "До 30-річчя незалежності України".

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зокрема, монета стала найкращою у таких номінаціях як "Найкраще розкриття теми", "Найкраще художнє рішення", "Найпопулярніша монета".

"Композиція на монеті зображує Україну: безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки, та зображення кольорової вишиваної стрічки, що символізує код нації і нагадує ДНК", – йдеться в описі монети.

Автором ескізу став український художник Олег Шупляк. Над її створенням також працювали Володимир Атаманчук та Віталій Андріянов.