Виплати за держоблігаціями перевищили запозичення на 34 мільярди, – Нацбанк

Із початку повномасштабного нападу РФ на Україну обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх облігацій на 34,13 млрд грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП.

Про це свідчать дані депозитарію Національного банку.

Так, упродовж п'яти місяців повномасштабної війни уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 105,79 млрд грн, $1,53 млрд та 168 млн євро. Водночас залучено від розміщення нових боргових інструментів на внутрішньому ринку близько 87,75 млрд грн, $858,7 млн та 283,4 млн євро.

Якщо в березні обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП на 10,66 млрд грн перевищував суму погашень за цими інструментами, то у квітні, травні та червні сальдо внутрішніх боргових операцій уряду було від'ємним та становило -2,85 млрд грн, -411 млн грн та -20,99 млрд грн відповідно. У період з 1 до 24 липня цей плказник становить -20,53 млрд грн.

Зазначається, що на попередньому аукціоні з продажу військових ОВДП, що відбувся 19 липня, Міністерство фінансів розпочало підвищення ставок за гривневими ОВДП – ставки за річними гривневими облігаціями зросли до 14%.

Водночас дохідність за рештою гривневих облігацій не змінилася і становила 9,5%, 10% та 11,5% річних для паперів із терміном погашення 3 місяці, 6 місяців та 1,5 роки відповідно.

Ставки за доларовими військовими ОВДП підвищено з 12 липня до 3,5%, 4% та 4,5% річних.

Водночас ставки за облігаціями, номінованими у євро, упродовж дії воєнного часу не змінювалися.

Щодо військових облігацій, то станом на 25 липня найбільший портфель утримують банки – первинні дилери. Другим за обсягом є портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. Він становить: 12 млрд грн (14,1% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні); $167,7 млн (19,4% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США) та 136,6 млн євро (48,6% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).

У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на понад 1,4 млрд грн.