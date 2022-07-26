Siemens офіційно звинуватив "Газпром" у затримці повернення турбіни для "Північного потоку"

Турбіна, нібито необхідна "Газпрому" для відновлення повноцінної роботи "Північного потоку", готова до відправки до РФ, однак російська сторона не надає необхідних дозвільних документів.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії "Siemens Energy".

"Транспортування турбіни може розпочатися негайно. Влада Німеччини надала Siemens Energy усі необхідні документи для експорту турбіни до РФ ще на початку минулого тижня. "Газпром" про це знає. Але досі бракує митних документів на ввезення до Росії. "Газпром" як замовник мусить надати їх", – заявили у компанії.

Агентство додає, що процес транспортування турбіни виявився суттєво складнішим, ніж очікувалося, оскільки Москва вимагає специфічні документи, які покажуть, що передача цього обладнання не порушує санкції.

Як повідомлялося, прокачування газу "Північним потоком-1" із середи, 27 липня, скоротиться до 20% його потужності.

Наразі газопровід "Північний потік" працює на 40% від своєї потужності. Це пов'язано як із невчасним поверненням турбіни з ремонту в Канаді (яка запровадила санкції щодо "Газпрому"), так і напрацюванням міжремонтного пробігу, а також поломкою інших агрегатів.

Раніше міністр економіки Німеччини Роберт Хабек підтвердив, що відремонтована турбіна для "Північного потоку" прибула з Канади до Німеччини ще на початку минулого тижня. Однак, за даними ЗМІ, "Газпром" не погоджує її транспортування до РФ.

Водночас під час візиту до Ірану Владімір Путін заявив, що крім самої турбіни російський "Газпром" вимагає "офіційних документів" щодо її повернення до Росії.

"Ми, звичайно, маємо їх отримати, бо це наша власність, це власність "Газпрому". "Газпром" має отримати не лише метал, не лише машину, а й документи на неї, і юридичні документи та технічну документацію", – зазначав російський президент.

Нагадаємо, раніше уряд Канади попри санкції вирішив повернути відремонтовану турбіну для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини. За даними канадських ЗМІ, уряд країни у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для "Північного потоку" протягом ще двох років.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.