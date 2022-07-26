Країни Євросоюзу погодили план обмеження споживання газу через шантаж Росії (оновлено)

Представники країн Євросоюзу погодили план Єврокомісії щодо добровільного зменшення споживання газу на 15%, але у ньому буде низка винятків.

Як повідомляється у пресрелізі на сайті Ради ЄС, представники країни Євросоюзу досягли відповідної угоди у вівторок, 26 липня.

Рішення Ради ЄС також передбачає можливість обов’язкового зменшення споживання газу на 15% у випадку небезпеки для енергопостачання.

"Мета скорочення попиту на газ – заощадити ресурси напередодні зими, щоб підготуватися до можливих перебоїв у постачанні газу з Росії, яка постійно використовує енергоносії як зброю", – наголошується у повідомленні.

Згідно з ухваленим рішенням, країни-члени ЄС зменшать споживання газу на 15% порівняно із середнім споживанням за останні п’ять років, з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року. Яким чином зменшити споживання вирішуватимуть уряди країн на власний розсуд.

Серед можливих заходів – скорочення споживання газу в електроенергетиці, стимулювання промисловості до переходу на інші види палива, національні кампанії з підвищення обізнаності, цільові зобов’язання щодо скорочення витрат газу на опалення та ринкові заходи, такі як аукціони з продажу газу.

"Сьогоднішнє рішення чітко показало, що країни-члени будуть стійко протистояти будь-якій спробі Росії розділити ЄС, використовуючи енергоносії як зброю. Прийняття пропозиції про скорочення газу в рекордно короткі терміни, безсумнівно, зміцнило нашу спільну енергетичну безпеку", – прокоментував ухвалене рішення міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела.

Водночас Рада ЄС схвалила певні винятки із цієї домовленості, а також передбачила можливість подавати запит на звільнення від цього обов’язку у майбутньому.

Зокрема, звільняються від обов’язку зменшити споживання газу країни, які не підключені до газових мереж інших держав ЄС, а також країни, чиї електромережі не синхронізовані з європейською електроенергетичною системою.

Держави-члени можуть вимагати виключення із загального обмеження, якщо вони перевищили цільові показники заповнення сховищ газом, якщо вони мають високу залежність від газу як сировини для критично важливих галузей промисловості або якщо їхнє споживання газу зросло принаймні на 8% за останній рік порівняно із середнім за останні п'ять років.

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Раніше повідомлялося, що Європейська комісія запропонувала державам-членам скоротити газ на 15% протягом наступних восьми місяців порівняно із середнім показником за той самий період між 2017 і 2021 роками.

Ціль добровільного скорочення стане обов’язковою, якщо комісія визнає енергетичну кризу достатньо серйозною або якщо три країни-члени вимагатимуть її змінити.

Але уряди ЄС – особливо з південноєвропейських держав, які зазвичай менше покладаються на Росію – скаржилися, що Комісія перевиконала свої повноваження і що мета у 15% є занадто високою.

Пізніше країни Євросоюзу розробили свої пропозиції щодо плану Єврокомісі про скорочення споживання газу на 15%. Вони вважають, що необхідно передбачити низку винятків.