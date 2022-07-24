У портах починають формувати каравани із зерном, – АМПУ
Адміністрація морських портів почала підготовку портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" до відновлення роботи у зв'язку з підписанням в Стамбулі Ініціативи з експорту зерна та пов'язаних харчових продуктів морським шляхом.
Про це йдеться в повідомленні АМПУ.
"Враховуючи викладене, інформуємо вас, що захід і вихід суден до вказаних морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який буде супроводжуватись судном лідирування", – сказано в повідомленні.
Із метою складання планів формування караванів АМПУ просить подавати заявки на включення суден на електронну пошту.
Раніше повідомлялося, що в в Стамбулі за участі представників України, Росії, Туреччини та ООН підписано угоду про розблокування трьох українських портів для експорту зерна.
Угода діятиме протягом 120 днів і може бути продовжена, у її основу покладено міжнародну конвенцію з безпеки життя на морі 1974 року.
У Мінінфраструктури заявили, що розблокування портів принесе $1 млрд валютних надходжень щомісяця.
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