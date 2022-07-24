Уряд затвердив моніторинг рівня безпеки об’єктів критичної інфраструктури

Уряд України затвердив розроблений Міністерством економіки порядок проведення моніторингу рівня безпеки об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Ідеться про об’єкти енергозабезпечення, водопостачання, медицини, транспорту, оборони, хімічної промисловості та інших сфер, порушення роботи яких приводить до загроз національній безпеці та може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам.

Порядок напрацьований на вимогу закону "Про критичну інфраструктуру" і містить чіткий алгоритм дій:

моніторинг буде здійснюватися раз на три роки секторальними та функціональними органами у сфері захисту критичної інфраструктури;

оцінка стану захищеності буде враховувати специфіку функціонування об’єкту;

за результатом моніторингу складатимуть акт, де вкажуть одну з трьох оцінок забезпечення захищеності: "забезпечує", "обмежено забезпечує", "не забезпечує";

обов’язково надаватимуться пропозиції про вдосконалення системи захисту об’єкту;

оператор критичної інфраструктури (юрособа або ФОП, що управляє об’єктом) отримає акт перевірки і зобов’язаний вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків та порушень.

Таким чином держава постійно слідкуватиме за станом критичної інфраструктури і матиме достатні механізми впливу для того, аби гарантувати її безперебійну роботу.

Під час війни та в період післявоєнної відбудови ефективний контроль за критичною інфраструктурою дозволить уникнути надзвичайних ситуацій і забезпечити українців ресурсами та послугами, які вона генерує.