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Кабмін (7634) дозвіл (176) воєнний стан (134)

Кабмін подовжив дію документів у сфері експортного контролю на період воєнного часу

минэкономики

Уряд подовжив дію низки реєстраційних та дозвільних документів у сфері державного експортного контролю на період воєнного часу.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Ідеться про:

  • посвідчення про реєстрацію суб’єктів господарювання як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів;
  • свідоцтва про отримання повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю;
  • свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів.

У разі закінчення терміну дії такого роду документів суб’єкти господарювання не зобов’язані поновлювати їх у Державній службі експортного контролю. Вони діятимуть і далі протягом усього періоду воєнного стану та впродовж трьох місяців після його завершення.

У Мінекономіки нагадали, що наразі автоматично подовжуються строкові ліцензії та документи дозвільного характеру в частині провадження господарської діяльності.

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