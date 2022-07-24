Кабмін подовжив дію документів у сфері експортного контролю на період воєнного часу

Уряд подовжив дію низки реєстраційних та дозвільних документів у сфері державного експортного контролю на період воєнного часу.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Ідеться про:

посвідчення про реєстрацію суб’єктів господарювання як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів;

свідоцтва про отримання повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю;

свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів.

У разі закінчення терміну дії такого роду документів суб’єкти господарювання не зобов’язані поновлювати їх у Державній службі експортного контролю. Вони діятимуть і далі протягом усього періоду воєнного стану та впродовж трьох місяців після його завершення.

У Мінекономіки нагадали, що наразі автоматично подовжуються строкові ліцензії та документи дозвільного характеру в частині провадження господарської діяльності.