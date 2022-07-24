Кабмін подовжив дію документів у сфері експортного контролю на період воєнного часу
Уряд подовжив дію низки реєстраційних та дозвільних документів у сфері державного експортного контролю на період воєнного часу.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Ідеться про:
- посвідчення про реєстрацію суб’єктів господарювання як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів;
- свідоцтва про отримання повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю;
- свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів.
У разі закінчення терміну дії такого роду документів суб’єкти господарювання не зобов’язані поновлювати їх у Державній службі експортного контролю. Вони діятимуть і далі протягом усього періоду воєнного стану та впродовж трьох місяців після його завершення.
У Мінекономіки нагадали, що наразі автоматично подовжуються строкові ліцензії та документи дозвільного характеру в частині провадження господарської діяльності.
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