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Зеленський (2438) Квартал-95 (10) росія (13633)

Соратники Зеленського по "Кварталу-95" вийшли із засновників однієї зі своїх кінокомпаній в РФ

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Соратники президента Володимира Зеленського по "Кварталу-95" бізнесу більше не контролюють російську кінокомпанію "Грин Филмс". У квітні 2022 року їхня кіпрська фірма вийшла зі складу засновників цієї московської фірми.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми" (Радіо Свобода) із посиланням на витяги із реєстру юридичних осіб РФ.

Водночас вони залишаються серед бенефіціарів іншої російської компанії – ООО "Платинумфильм".

Відповідно до документу, з 6 квітня 2022 року із засновників ООО "Грин Филмс" вийшла кіпрська компанія Green Family LTD, в якій мають частки перший помічник президента Сергій Шефір, Борис Шефір, Андрій Яковлєв і соратник бізнесмена Ігоря Коломойського Тімур Міндіч. Зазначається, що до березня 2019 року частку в цій кіпрській фірмі мав і сам Зеленський.

Тепер 50% ООО "Грин Филмс" володіє громадянка РФ Ольга Лосєва, а іншими 50% – сам "Грин Филмс".

До цього, протягом 2013-2021 років, Лосєва була керівницею російської компанії ООО "Смарт тв продакшн". У цей же час співвласником "Смарт тв продакшн" був Дмитро Глашкін. Він очолював "Грин Филмс" у той час, коли компанією володів Володимир Зеленський і його бізнес-партнери, він же залишається директором "Грин Филмс" і нині.

"Тому хоча "Грин Филмс" тепер і не контролюють соратники президента України, компанія перейшла під контроль раніше пов’язаних із ними осіб", – кажуть журналісти.

Другу російську компанію – ООО "Платинумфильм" – продовжує контролювати на 49% кіпрська Green Family LTD (тобто Сергій і Борис Шефіри, Андрій Яковлєв і Тімур Міндіч). Водночас фірма має скромні фінансові результати: у 2021 році виручка склала 50 тис. рублів.

Про обставини часткового виходу з російських бізнес-структур, журналісти "Схем" звернулися за коментарем до Сергія Шефіра, але він не відповів.

Також журналісти звернулися за коментарем у студію "Квартал-95".

На початку 2019 року "Схеми" з’ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають компанії у Росії, попри запевнення тоді ще кандидата у президенти про закриття бізнесу в 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" і "Грин Филмс". Засновник усіх трьох компаній – зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по "Кварталу 95".

Володимир Зеленський спочатку заперечував цей факт, але потім визнав і вибачився перед журналістами.

Тоді з’ясувалося, що компанія "Грин Филмс" не лише працює в Москві, але й успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії та отримала 35 млн рублів (майже $542 тис.) на фінансування фільму-трилера "Вниз".

У березні 2019 року стало відомо, що Володимир Зеленський позбувся частки у російському кінобізнесі на користь Андрія Яковлєва – автора "Студії Квартал-95".

"Кварталівці" вийшли із засновників своєї третьої російської "Вайсберг Пикчерс" у червні 2019 року, відтоді її контролює Юргіс Бальчюнас (продюсер Марюс Вайсберг).

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Топ коментарі
+37
Тобто з 2019 по 2022 зелена шобла, включно з Шифіром, заробляла криваві москальські 30 *********, крутячи москальському біосміттю свої "квартали", "сКати", "папікі" та інший шлак для розумово відсталого бидла... Ну і, канєшна же, ЗЕлений оманський віслюк з цього "не отримав жодної копійчини", бо воно ж головний "слуга народу"... Ага, саме так воно й було...
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23.07.2022 21:47
+29
Липецкую фабрику арестовали и конфисковали в 2015-ом. А эти клоуны, во главе с зелей, на голубом глазу продолжают пилить бабло с *********.
Привет долбо*бам из стада "73%"!
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24.07.2022 13:08
+20
А ничего и не изменилось. Просто еще больше запутали шулерскую схему движения бабла. Бенина школа. шулеров. В статье забыли сказать, что со всех своих фирм Боневтик заплатил Украине аж "ни хрена" налогов. Барыга - он и есть барыга. А название офшора звучит просто абсолютно символично - "Зеленая семья", т.е. "Зеленая ОПГ".
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24.07.2022 14:33
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Тобто з 2019 по 2022 зелена шобла, включно з Шифіром, заробляла криваві москальські 30 *********, крутячи москальському біосміттю свої "квартали", "сКати", "папікі" та інший шлак для розумово відсталого бидла... Ну і, канєшна же, ЗЕлений оманський віслюк з цього "не отримав жодної копійчини", бо воно ж головний "слуга народу"... Ага, саме так воно й було...
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23.07.2022 21:47 Відповісти
вопросов уже больше, чем дохрена. вот только задавать их становится все больше - некому. становится просто противно уже от всего этого.
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24.07.2022 03:54 Відповісти
А ничего и не изменилось. Просто еще больше запутали шулерскую схему движения бабла. Бенина школа. шулеров. В статье забыли сказать, что со всех своих фирм Боневтик заплатил Украине аж "ни хрена" налогов. Барыга - он и есть барыга. А название офшора звучит просто абсолютно символично - "Зеленая семья", т.е. "Зеленая ОПГ".
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24.07.2022 14:33 Відповісти
зеля теж підзаробляв.
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24.07.2022 20:03 Відповісти
Посмотрите на эти "новые" литса...
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23.07.2022 22:59 Відповісти
Чому серед цих пик лише одні жидівські харі?
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24.07.2022 20:28 Відповісти
Тут это вам не то, это совсем другое. Это можно.
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24.07.2022 12:38 Відповісти
А це вже як липецька фабрика чи щось інше
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24.07.2022 12:45 Відповісти
Липецкую фабрику арестовали и конфисковали в 2015-ом. А эти клоуны, во главе с зелей, на голубом глазу продолжают пилить бабло с *********.
Привет долбо*бам из стада "73%"!
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24.07.2022 13:08 Відповісти
Небольшое уточнение. Акции и счета фабрики были арестованы в паРаше в апреле 2014 года.
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24.07.2022 14:35 Відповісти
производство на липецкой фабрике остановлено в январе 2017 года....
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24.07.2022 21:00 Відповісти
Вы пробовали вести хоть какую-то хоз деятельность с арестованными счетами?
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25.07.2022 00:18 Відповісти
Його род діяльності - "мачітьбаригу", такого не передбачає.
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25.07.2022 06:45 Відповісти
Не ври, зеленое гавно...
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25.07.2022 07:55 Відповісти
73% з 26% що взагалі на вибори з"явилися. Більшість з меньшості.
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25.07.2022 13:16 Відповісти
Зе і Зе влада
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24.07.2022 13:36 Відповісти
українці гинуть від рашистів, а ZEбіли заробляють на війні...
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24.07.2022 17:50 Відповісти
Вийшли б вони разом з зе- за "москвою"
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24.07.2022 17:16 Відповісти
А кажуть, що наче війна з 2014 року? Чи у Зе війни не було? П...ц!
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24.07.2022 17:27 Відповісти
Як там кажуть, "наш отец оказался *****"?
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24.07.2022 17:28 Відповісти
Чому "оказался"? Він нею був весь час...
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24.07.2022 17:48 Відповісти
Поки рашисти десятками тисяч вбивають українців ZEлена цвіль кормиться з війни...
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24.07.2022 17:47 Відповісти
Во как надо! Гордость то какая у избирателей за избранного торговца на крови
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24.07.2022 18:42 Відповісти
Зеленський настроєний проти рашки, як бджоли проти меду)
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24.07.2022 18:53 Відповісти
история учит тому .что она ничему не учит ---- так хочется посмотреть дебаты пороха и зельца в 24 году на ..олимпийском.. в КИЕВЕ . если конечно порох выйдет во второй тур или зеленая шобла не заберет гражданство у 5го ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
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25.07.2022 05:48 Відповісти
Тепер 50% ООО "Грин Филмс" володіє громадянка РФ Ольга Лосєва, а іншими 50% - сам "Грин Филмс". Джерело: https://biz.censor.net/n3356062
А "Грин Филмс" зареєстрований на довірених осіб - "підставних попок".
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25.07.2022 05:58 Відповісти
І ВСІ ЦІ кварталівці, чомусь, як один з однієї істєрічеської жидівської рдіни.
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25.07.2022 07:12 Відповісти
Ну да не прошло и 4 года....
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25.07.2022 07:53 Відповісти
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25.07.2022 10:00 Відповісти
"Фантастічєській далбайоб!" етат шифер.
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25.07.2022 10:21 Відповісти
Це їх не спасе! Скоро Зеленський із Лєнкою будуть в гордій самотності дивитись "Слугу народу" і свій 95-й квартал. Люди вже розібрались, що почім...
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25.07.2022 10:01 Відповісти
соратнікі вийшли,а Зе?
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25.07.2022 10:09 Відповісти
А чтого так поспішно? Усього навсього пів року повномасштабної війни. Могли б і далі платити гроші в російський бюджет, щоб росіянам було чим нас убивати.
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25.07.2022 11:24 Відповісти
У Зеленских есть апартаменты в Крыму, которые они до сих исправно оплачивают.

Речь идет, напомним, о квартире, расположенной в элитном жилом комплексе «Император» по одному адресу с памятником национального значения Украины - Ливадийским дворцом.

Официально пентхаус принадлежит супруге Владимира Зеленского Елене Зеленской.


Аксенов называл Владимира Зеленского «законопослушным и дисциплинированным» плательщиком за квартиру


В прошлом году Сергей Аксенов называл Владимира Зеленского «законопослушным и дисциплинированным» плательщиком за квартиру.
https://ru.krymr.com/a/rossiya-ukraina-voyna-krym-livadiya-kvartira-zelenskogo-natsionalizatsiya/31770893.html

«Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает (коммунальные услуги )», -

https://iz.ru/1210690/2021-08-21/glava-kryma-nazval-zelenskogo-primernym-platelshchikom-za-kvartiru заявлял он летом 2021 года.

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25.07.2022 12:13 Відповісти
По повідомленням з рузге 3 річної давнини фірми гнусавого і компашки взяли у ФОНДі більше 400 лямів на виробництво. Тоді у Фонді заправляли федя бондарчук,мединський та композитор крутий. Тож недаремно мединський синок замполіта з Лубен є переговорником, В Мос кві до них прибився ще один продюсер, який вхож "у вищі кола Кремля" через башню Око, який зараз "трудиться" управдомом у гаранта Конституції.
По порядку в рузге, гнусавому енд компані, поки не віддать бабло у Фонд кіно, нічого матеріального не належить, тільки імя в титрах.
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25.07.2022 13:35 Відповісти

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