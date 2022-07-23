Платформа United24 зібрала вже понад 5 мільярдів, – Зеленський

За час роботи онлайн-платформи United24 вдалося зібрати вже понад 5 млрд грн.

Про це сказав президент Володимир Зеленський на відкритті Другого міжнародного саміту перших леді та джентльменів у Києві, передає Укрінформ.

"Ми запустили і принципово нову державну благодійну платформу – United24, яка дозволяє об’єднати потенціали різних, абсолютно різних суспільств, громадську активність на різних континентах світу, зусилля бізнесу і сфери культури, щоб реалізувати конкретні проєкти для захисту і відновлення нашої держави, які зараз нам дуже потрібні", – сказав Зеленський.

Він додав, що амбасадорами United24 вже стали відомі люди, зокрема спортсмени Андрій Шевченко та Еліна Світоліна, американський актор Лів Шрайбер.

"І тепер ще один амбасадор – гурт Imagine Dragons. Вчора я говорив з ними увечері. За час роботи нашої благодійної платформи зібрано вже більше 5 млрд грн", – наголосив президент.

Нагадаємо, 5 травня президент Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United 24 для збору коштів на підтримку України. "Ця фандрайзингова платформа – частина глобальної ініціативи United 24, яка була започаткована, щоб підтримати Україну. Тут в один клік ви можете пожертвувати кошти, щоб допомогти нашим захисникам та мирним людям, і щоб відбудувати Україну", – пояснив він.



Усі кошти будуть перераховані на рахунки Національного банку України, закріплені за певними міністерствами. Звіти будуть оновлюватися кожні 24 години.