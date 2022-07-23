Єврокомісія профінансує транскордонні проєкти з Україною, які були призупинені через війну

Єврокомісія забезпечить фінансування проєктів транскордонного співробітництва з країнами Східного партнерства, які були призупинені внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомили у Єврокомісії, передає Укрінформ.

"Завдяки цій пропозиції ми створимо нові можливості, що дасть змогу продовжити багато цих проєктів попри несприятливі умови. Це принесе користь народам України й Молдови, а також їхнім європейським партнерам", – розповіла єврокомісарка з регіонального розвитку та реформ Еліза Феррейра.

Зокрема, передбачається, що Єврокомісія на 100% візьме на себе фінансування транскордонних програм з Україною і Молдовою, імплементація яких надзвичайно важлива для розвитку соціальної інфраструктури у прикордонних регіонах, включаючи підтримку шкіл, лікарень, органів соціальної опіки та установ.

Для проєктів на території України й Молдови новий механізм фінансування застосовуватиметься ретроспективно, з 24 лютого 2022 року – дати початку повномасштабної російської агресії.

Уточнюється, що відповідні проєкти, які ЄС мав з Білоруссю та Росією, в нинішніх умовах можуть бути реалізовані лише з європейського боку кордону.

Представлені пропозиції стосуються 13 транскордонних проєктів і двох програм транснаціонального співробітництва із залученням дев’яти країн-членів ЄС з одного боку, та України й Молдови, а також Білорусі й Росії – з другого.

Нагадаємо, "Східне партнерство" поширюється на шістьох східноєвропейських сусідів ЄС – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.