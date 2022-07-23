Електронний підпис "Дії" підтвердив відповідність стандартам ЄС

Електронний підпис "Дії" підтвердив відповідність європейським стандартам.

Про це повідомляє пресслужба порталу.

Зазначається, що з травня до липня відбувалося тестування на міжнародному eSignature Validation Plugtests 2022, у якому брали участь 108 країн.

"За його результатами підтверджено повну відповідність українського електронного підпису європейським стандартам: технічно ми готові до взаємного визнання електронних довірчих послуг з ЄС", – йдеться у повідомленні.

У "Дії" наголошують, що це створить можливості українцям отримувати онлайн-послуги за кордоном, підписувати контракти в електронній формі з іноземними компаніями, відкривати міжнародні рахунки тощо.

"Взаємне визнання електронних підписів – важлива частина плану цифрової євроінтеграції. Наші цифрові підписи мають приймати в будь-якій країні Євросоюзу", – прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Тестування проводив технічний комітет Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI. Саме стандарти ETSI застосовуються в країнах Європейського Союзу в сфері електронних довірчих послуг.