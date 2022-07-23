БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
933 відвідувача онлайн
Новини
219 0
підписи (5) Євросоюз (4906) електронний цифровий підпис (25) Дія (582)

Електронний підпис "Дії" підтвердив відповідність стандартам ЄС

дія

Електронний підпис "Дії" підтвердив відповідність європейським стандартам.

Про це повідомляє пресслужба порталу.

Зазначається, що з травня до липня відбувалося тестування на міжнародному eSignature Validation Plugtests 2022, у якому брали участь 108 країн.

"За його результатами підтверджено повну відповідність українського електронного підпису європейським стандартам: технічно ми готові до взаємного визнання електронних довірчих послуг з ЄС", – йдеться у повідомленні.

У "Дії" наголошують, що це створить можливості українцям отримувати онлайн-послуги за кордоном, підписувати контракти в електронній формі з іноземними компаніями, відкривати міжнародні рахунки тощо.

"Взаємне визнання електронних підписів – важлива частина плану цифрової євроінтеграції. Наші цифрові підписи мають приймати в будь-якій країні Євросоюзу", – прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Тестування проводив технічний комітет Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI. Саме стандарти ETSI застосовуються в країнах Європейського Союзу в сфері електронних довірчих послуг.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 