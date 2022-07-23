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Українським біженцям у Польщі видаватимуть електронні посвідки для перетину кордонів у ЄС

польща

Українські біженці отримали право на перетин кордонів Євросоюзу з електронним документом Diia.pl. Це перша повністю цифрова посвідка на проживання в ЄС.

Про це йдеться у повідомленні польського уряду, передає "Європейська правда".

"Польща повідомила Європейську комісію про електронний документ, доступний для біженців з України – Diia.pl, як документ, що підтверджує їхнє законне перебування на території Польщі та дозволяє їм подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати його зовнішні кордони. Це перша повністю цифрова посвідка на проживання в Європейському союзі", – йдеться в повідомленні.

Українським біженцям у Польщі видаватимуть електронні посвідки для перетину кордонів у ЄС 01

Документ Diia.pl доступний через мобільний застосунок mObywat, який можна встановити на мобільні телефони з Android та iOS. Також необхідно мати PESEL, польський аналог українського ідентифікаційного коду.

Крім того, необхідно отримати електронний підпис для створення кабінету. Для цього необхідно звернутися до одного із територіальних управлінь.

Зазначається, що з метою врегулювання питання пересування громадян України в межах Шенгенської зони та перетину зовнішнього кордону ЄС 12 липня Міністерство внутрішніх справ та адміністрації подало до Європейської комісії заявку на отримання тимчасового документа Diia.pl як підтвердження легальності перебування в Польщі.

Інформація про документ була одночасно направлена до держав-членів ЄС та асоційованих країн Шенгенської зони.

Після офіційного повідомлення електронний документ Diia.pl, який є у громадянина України або іншого іноземця (чиє перебування на території Польщі вважається законним відповідно до Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом у цій країні), виступає як посвідка на проживання, що використовується разом із дійсним проїзним документом для перетину зовнішнього кордону ЄС.

Він також дозволяє пересуватися Шенгенською зоною протягом 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

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Топ коментарі
+7
Ця польська маячня до того що багатьох пустили без закордонних паспортів і тепер наводяь порядок з документами.Зрозуміло пояснюю?
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23.07.2022 19:32
+4
До чого ця вся польська маячня? З українським біометричним паспортом можна вільно подорожувати Європою упродовж 90 днів.
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23.07.2022 19:04
+3
Українські біженці вирішили вирішили з'їздити з Польщі на відпочинок до Франції чи Італії?

А чому тоді звичайний український біометричний закордонний паспорт не підходить?

Чи вже потайки скасували безвіз?
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23.07.2022 17:52
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Українські біженці вирішили вирішили з'їздити з Польщі на відпочинок до Франції чи Італії?

А чому тоді звичайний український біометричний закордонний паспорт не підходить?

Чи вже потайки скасували безвіз?
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23.07.2022 17:52 Відповісти
Не у всіх біженців був закордонний паспорт.
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24.07.2022 03:34 Відповісти
До чого ця вся польська маячня? З українським біометричним паспортом можна вільно подорожувати Європою упродовж 90 днів.
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23.07.2022 19:04 Відповісти
Ця польська маячня до того що багатьох пустили без закордонних паспортів і тепер наводяь порядок з документами.Зрозуміло пояснюю?
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23.07.2022 19:32 Відповісти
Куянин, іди мий панські дупи. До Києва ти ніякого відношення не маєш - не тіш себе тупими ілюзіями.
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24.07.2022 08:36 Відповісти
а ты кацап вонючий иди соси у путлера
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24.07.2022 17:01 Відповісти
Как вообще это может работать в принципе?... я думаю ни как....
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25.07.2022 11:26 Відповісти
А на 91 день?
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25.07.2022 09:50 Відповісти
З номером PSEL все зрозуміло. А що таке "довірений профіль"???
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24.07.2022 11:34 Відповісти
ePUAP или Profil zaufany. По другому. Что то Типа электронной подписи
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25.07.2022 11:25 Відповісти
Ну ну......
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25.07.2022 11:24 Відповісти

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