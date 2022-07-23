БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
909 відвідувачів онлайн
Новини
3 092 11
Калінінград (20) Литва (467) транзит (621)

Литва відновила залізничний транзит підсанкційних товарів до Калінінграда

литва

Литовська залізниця (LTG Cargo) відновила з 22 липня транзит до Калінінградської області РФ товарів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу.

Про це в ефірі литовського національного радіо та телебачення LRT повідомив представник залізниці Мантас Дубаускас, передає DW. 

"Ми отримали роз'яснення", – пояснив він. Європейська комісія надала їх 20 липня: транзит санкційних товарів залізницею дозволяється, тоді як автомобільні перевезення залишаються під забороною.

Як повідомлялося, 13 липня Єврокомісія оприлюднила роз’яснення щодо санкцій на транзит товарів з Росії, які розблокують постачання залізницею російських товарів до Калінінграда.

Держави-члени ЄС можуть контролювати обсяг транзиту, орієнтуючись на середній показник за останні три роки, а також обмежувати "незвичайні потоки товарів чи схеми торгівлі". Водночас Єврокомісія уточнила, що транзит підсанкційних товарів автотранспортом заборонено, але це обмеження не стосується залізничного транспорту.

При цьому транзит пінсанкційних товарів і обладнання військового та подвійного призначення повністю заборонено у будь-якому випадку – незалежно від виду транспорту.

Нагадаємо, 20 червня Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території РФ до Калінінградської області. Згодом Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до з Росії до Калінінграда на вантажний автомобільний транзит.

В МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву торкнулася лише продукції із сталі та чорних металів та запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС, які набули чинності з 17 червня.

Водночас у митній службі Литви нагадали, що про цю заборону було відомо з середини березня разом з ухваленням четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії. Він передбачає обмеження на російську сталь та іншу продукцію із чорних металів за договорами, укладеними до 17 червня.

Уже 11 липня Литва розширила обмеження на транзит товарів через свою територію до російського Калінінграда, оскільки набуло чинності поступове запровадження раніше оголошених Євросоюзом санкцій проти Москви. Відтак заборонено провозити цемент, деревину, спирт і промислові хімікати на спиртовій основі. 10 серпня мали набути чинності обмеження щодо вугілля та інших твердих копалин, а 5 грудня – щодо російської нафти. При цьому санкції не поширювались на товари гуманітарних категорій, таких як харчові продукти.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Вона і заблокувала, але Шольц also known as "дойчен путєн шлюхен" разом із гєронтофілом Мікроном натиснули на Литву
показати весь коментар
23.07.2022 16:02
+6
Ето типо наркотики автобусом возить нельзя а поездом пожалуста сколько влезет?
показати весь коментар
23.07.2022 10:36
+3
А зброя, на думку, литовців та німців є підсанкційним товаром?
Чи якщо кацапи завнтажать ешелен ракет і перегонять його з кацапів калінінград через Литву, щоб потім стріляти ними по Німеччині (від калінінграду до Берліна 640 км) - то це нормально?
показати весь коментар
23.07.2022 16:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ето типо наркотики автобусом возить нельзя а поездом пожалуста сколько влезет?
показати весь коментар
23.07.2022 10:36 Відповісти
Литва имела право сама заблокировать транзит - по собственной инициативе на основании угрозы безопасности. На это не нужно разрешение ЕС - устав ЕС гласит что страны самостоятельны в решениях национальной безопасности.
показати весь коментар
23.07.2022 12:47 Відповісти
Вона і заблокувала, але Шольц also known as "дойчен путєн шлюхен" разом із гєронтофілом Мікроном натиснули на Литву
показати весь коментар
23.07.2022 16:02 Відповісти
отже, принципи теж мають свою ціну

чи не так, краяни?
показати весь коментар
23.07.2022 14:51 Відповісти
хоча я перепрошую: важко бути героєм, коли "партнери по НАТО" тебе попередили про НЕзахист
показати весь коментар
23.07.2022 14:53 Відповісти
а Джо лікує ковід - він зайнятий
показати весь коментар
23.07.2022 14:55 Відповісти
А зброя, на думку, литовців та німців є підсанкційним товаром?
Чи якщо кацапи завнтажать ешелен ракет і перегонять його з кацапів калінінград через Литву, щоб потім стріляти ними по Німеччині (від калінінграду до Берліна 640 км) - то це нормально?
показати весь коментар
23.07.2022 16:28 Відповісти
Все таки сдулись гамнюки и в Литве тоже. Не надо было даже и начинать , а так теперь ***** тем более на коне. Позорники...
показати весь коментар
23.07.2022 21:31 Відповісти
печально это все. и это ещё не зима.
показати весь коментар
24.07.2022 03:58 Відповісти
На себе погляньте. В нас взагалі агент кремля Дерьмак керує всим.
показати весь коментар
24.07.2022 11:46 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 