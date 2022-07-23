Литва відновила залізничний транзит підсанкційних товарів до Калінінграда

Литовська залізниця (LTG Cargo) відновила з 22 липня транзит до Калінінградської області РФ товарів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу.

Про це в ефірі литовського національного радіо та телебачення LRT повідомив представник залізниці Мантас Дубаускас, передає DW.

"Ми отримали роз'яснення", – пояснив він. Європейська комісія надала їх 20 липня: транзит санкційних товарів залізницею дозволяється, тоді як автомобільні перевезення залишаються під забороною.

Як повідомлялося, 13 липня Єврокомісія оприлюднила роз’яснення щодо санкцій на транзит товарів з Росії, які розблокують постачання залізницею російських товарів до Калінінграда.

Держави-члени ЄС можуть контролювати обсяг транзиту, орієнтуючись на середній показник за останні три роки, а також обмежувати "незвичайні потоки товарів чи схеми торгівлі". Водночас Єврокомісія уточнила, що транзит підсанкційних товарів автотранспортом заборонено, але це обмеження не стосується залізничного транспорту.

При цьому транзит пінсанкційних товарів і обладнання військового та подвійного призначення повністю заборонено у будь-якому випадку – незалежно від виду транспорту.

Нагадаємо, 20 червня Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території РФ до Калінінградської області. Згодом Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до з Росії до Калінінграда на вантажний автомобільний транзит.

В МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву торкнулася лише продукції із сталі та чорних металів та запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС, які набули чинності з 17 червня.

Водночас у митній службі Литви нагадали, що про цю заборону було відомо з середини березня разом з ухваленням четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії. Він передбачає обмеження на російську сталь та іншу продукцію із чорних металів за договорами, укладеними до 17 червня.

Уже 11 липня Литва розширила обмеження на транзит товарів через свою територію до російського Калінінграда, оскільки набуло чинності поступове запровадження раніше оголошених Євросоюзом санкцій проти Москви. Відтак заборонено провозити цемент, деревину, спирт і промислові хімікати на спиртовій основі. 10 серпня мали набути чинності обмеження щодо вугілля та інших твердих копалин, а 5 грудня – щодо російської нафти. При цьому санкції не поширювались на товари гуманітарних категорій, таких як харчові продукти.