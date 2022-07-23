У США оголосили про додаткову військову допомогу Україні на $270 мільйонів

Адміністрація президента США оголосила про новий пакет оборонної допомоги Україні на суму до $175 млн, яка включатиме надання зброї ЗСУ та навчання українських військових.

Про це повідомив президент Джо Байден у своїй заяві, опублікованій Білим домом.

"Я делегую повноваження держсекретарю розпорядитися про виділення до $175 млн на оборонні вироби та послуги Міністерства оборони, а також на військове навчання та підготовку, щоби надати допомогу Україні", – йдеться у повідомленні.

У Пентагоні додали, що загальна сума допомоги в сфері безпеки становитиме $270 млн. Окрім оголошених Байденом $175 млн, передбачено також виділення $95 млн із фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Так, у новий пакет допомоги входитиме:

чотири додаткові високомобільні артилерійські ракетні комплекси (HIMARS) та додаткові боєприпаси для HIMARS;

чотири командно-штабні машини;

36 тис. набоїв калібру 105-мм;

додаткове протитанкове озброєння, запчастини та інше обладнання.

У межах USAI Міноборони надасть Україні до 580 тактичних безпілотних літальних апаратів Phoenix Ghost.

У Пентагоні пояснили, що USAI є органом, відповідно до якого США закуповують можливості у промисловості, а не постачають обладнання, яке використовується із запасів Міноборони США. Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання додаткових можливостей Збройним силам України.

Також зазначається, що за час президентства Джо Байдена США виділили Україні близько $8,2 млрд на безпекову допомогу.