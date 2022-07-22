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Новини
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Бойко (66) пожежа (194) Чорноморнафтогаз (47) Чорне море (154)

Росіянам уже місяць не вдається загасити "вишки Бойка" в Чорному морі. ФОТО

бойко,вишки

У Чорному морі вже понад місяць горить бурова платформа – "вишки Бойка", по яких 20 червня було завдано удару.

Про це повідомив співробітник зі зв'язків зі ЗМІ у відділі зовнішньої та оборонної політики в Американському інституті підприємництва Брейді Афрік у Twitter, показавши супутникові знімки, передає LIGA.net.

На супутникових фото чітко проглядається: "вишки Бойка" досі яскраво палають.

"На буровій платформі, що зруйнована в Чорному морі місяць тому, досі горить паливо", – написав Афрік.

Росіянам уже місяць не вдається загасити вишки Бойка в Чорному морі 01

Як повідомлялося, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових платформах "Чорноморнафтогазу", захоплених Росією у 2014 році під час окупації Криму, відомих також як "вишки Бойка".

Пізніше голова окупаційної влади Криму Сєргєй Аксьонов уточнив, що влучання зафіксовано у три вишки у Чорному морі. Унаслідок ракетного удару видобуток газу у Чорному морі було призупинено.

До захоплення російськими військами українська компанія "Чорноморнафтогаз" мала на балансі 17 родовищ із сумарними запасами 59 млрд кубометрів газу, у 2013 році видобуток склав 1,65 млрд кубометрів. Компанії належить чотири бурові установки: дві нові ("Петро Годованець" та "Незалежність") та дві старі ("Таврида" та "Сиваш").

Нагадаємо, навесні 2014 року Росія окупувала Крим та незаконно захопила розміщені там активи українських компаній, включно з газодобувним обладнанням "Чорноморнафтогазу" та українськими буровими вишками "Петро Годованець" і "Україна" (відомі як "вишки Бойка"). Вишки на той час знаходилися у територіальних водах України на Одеському газовому родовищі. У грудні 2015 року бурові платформи були переміщені до Голіцинського родовища біля узбережжя Криму.

У лютому 2018 року Генрпрокуратура оприлюднила схему розподілу коштів, вкрадених під час купівлі бурових платформ для державного "Чорноморнафтогазу" у 2011-2012 роках. Так, $95 млн було перераховано на рахунки, підконтрольні Віктору Януковичу та Сергію Арбузову, якого оголошено в цій справі в розшук.

Водночас, за словами на той час генпрокурора Юрія Луценка, прокуратура не знайшла доказів причетності до корупційної схеми голови "Опозиційного блоку" Юрія Бойка, який за часів Януковича був міністром енергетики та безпосередньо підписував рішення про закупівлю вишок.

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Топ коментарі
+14
Чому Бойко не в тюрмі, загадка.
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22.07.2022 23:09
+3
Украина вообще загадочная страна.
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22.07.2022 23:51
+3


Google Translate викрив більше русні, ніж СБУ
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23.07.2022 20:32
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Чому Бойко не в тюрмі, загадка.
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22.07.2022 23:09 Відповісти
Украина вообще загадочная страна.
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22.07.2022 23:51 Відповісти
У нього бізнес з дєрьмаком.
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23.07.2022 11:19 Відповісти
Тому що порошенко то ж не зеленський, і за нього не голосували 73% дибілів за нього голосували 25% дибілів які вважають що дибіли то ті 73 а не 25. Якби переміг порошенко то бойко точно сибів би!!!
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23.07.2022 13:42 Відповісти
І тому бувший речник януковського мвс, який виправдовував вбивство Небесної сотні, зараз заступник керівника ОПи? - зебілоїд, але винуватий кондитер, все правильно?
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23.07.2022 14:06 Відповісти
Гари гари ясно ,чтобы не погасло!!!
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23.07.2022 03:09 Відповісти
Вишку бойка тепер використовують як маяк для моряків, повезло ж кацапам)
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23.07.2022 12:01 Відповісти
Бойко-вышку!
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23.07.2022 13:33 Відповісти


Google Translate викрив більше русні, ніж СБУ
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23.07.2022 20:32 Відповісти
Підлога України хоче світу!
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24.07.2022 11:52 Відповісти
і не вдасться! НІКОЛИ!
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23.07.2022 22:11 Відповісти

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