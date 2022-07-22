Кабмін спростив оформлення карантинного та фітосанітарного сертифікатів для аграріїв

Кабінет міністрів України спростив процедури оформлення карантинного та фітосанітарного сертифіката для зниження бюрократичного навантаження на аграріїв.

Про це свідчить відповідна постанова "Про внесення змін до порядку проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об’єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів)".

Постанова розроблена задля вдосконалення фітосанітарних заходів при переміщенні Україною та експорті сільськогосподарської продукції рослинного походження.

Постановою передбачено приведення у відповідність до вимог вищезазначеного закону діючих процедур в частині:

оформлення карантинного сертифіката щодо зменшення випадків, коли такий сертифікат є обов’язковим при переміщенні Україною сільськогосподарської продукції рослинного походження та насіння. Зокрема, скасовано вимогу оформлення карантинного сертифіката при переміщенні вантажів з імпортованим насінням; карантинний сертифікат є обов'язковим виключно у разі вивезення рослинної продукції з карантинної зони та за умови, що така продукція може поширювати карантинний організм, щодо якого запроваджено карантинний режим.

спрощення процедури переоформлення фітосанітарного сертифіката, необхідного при експорті с/г продукції рослинного походження, а саме: для переоформлення зазначених сертифікатів висновок фітосанітарної експертизи (аналізів) потрібен не завжди, а лише у разі зміни країни призначення вантажу, за умови, якщо фітосанітарні заходи такої країни вимагають відсутність шкідливих організмів, на наявність яких фітосанітарна експертиза (аналізи) не проводилась; на сьогодні висновок фітосанітарної експертизи потрібен у 100 % при оформленні фітосанітарного сертифіката;

оформлення фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт в електронній формі, а не виключно в паперовій формі, як це є на сьогодні.

Зазначається, що затверджені зміни сприятимуть спрощенню оформлення документів, необхідних не тільки для експорту сільськогосподарської продукції рослинного походження, а й для переміщення територією України такої продукції.