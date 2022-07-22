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аграрії (1268) порт (1374) експорт (3735)

Україна готова відновити експорт із розблокованих портів через кілька днів, – Кубраков

порт,южный

Україна задоволена умовами підписаної в Стамбулі ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів і готова відновити експорт із них через кілька днів.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков по відеозв'язку зі Стамбула в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Уже за кілька днів готові розпочати експорт із портів на Чорному морі", – сказав Кубраков.

"Вважаю, що угоду підписуємо на наших умовах, тому що наша акваторія повністю контролюється нами. Жодної "зради". Ніхто нічого не здає, все робили з позиції сили після звільнення острова Зміїний", – наголосив він.

За його словами, ризику входження російських військових кораблів в українські порти відкритими після розмінування зеленими коридорами немає.

Коментуючи ініціативу, міністр додав, що в українській акваторії та портах ніхто з інших сторін нічого не перевірятиме, а вибірковий огляд судів у районі Босфору проводитиме створена спільна чотиристороння група Україна-РФ-Туреччина-ООН.

Кубраков зазначив, що Україна також зацікавлена ​​в такому контролі, щоб зняти ризик приходу в українські порти суден із неперевіреними вантажами.

Раніше повідомлялося, що в Стамбулі за участі представників України, Росії, Туреччини та ООН підписано угоду про розблокування трьох українських портів для експорту зерна.

Пізніше заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм сказав, що підписані 22 липня домовленості щодо розблокування трьох українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення зерна та продуктів харчування принесуть Україні майже $1 млрд валютної виручки щомісяця, яка буде використана для підтримки економіки та Збройних Сил України.

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Яка вигода Україні що орки зможуть експортувати своє зерно, добрива, ще там щось? Скільки Українців буде вбито за ці гроші? Якщо світ так щиро занепокоєний продовольчою кризою, чому так в'яло накладає санкції та так мало надає зброї? Чому оркам можна вести не тільки проксі війни через квазіреспубліки, а й безпосередньо керувати озброєними угрупованнями своїми наданими представниками збройних сил, а світ чомусь ще жодного солдата для боротьби з фашистами 21 століття не надав.
Перемогти пуйла може тільки ще більший псих, який ні з чим не рахується, отримує задоволення від знищення рашистів, та з такими ж повноваженнями та ресурсами. Де визнання парашії країною спонсором тероризму?
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23.07.2022 02:41 Відповісти
уже горит порт Одессы - все закончилось так и не начавшись
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23.07.2022 12:18 Відповісти
покажите этому идиоту одесский порт
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23.07.2022 12:40 Відповісти
МО прийшов час тим африканцям не пісні співати,а почати працювати??
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23.07.2022 12:52 Відповісти
дЄрьмак дав дурню підмахнути угоду, яку він підготував разом зі своїми російськими кураторами. А той ще й хизується.
До речі, ще чернила не висохли, а росіяни вже вдарили по Одеському порту і при цьому вони ні при чому бо по угоді вони не несуть ніякої відповідальності. І чим тоді дурень Кубраков хизується?
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23.07.2022 14:07 Відповісти
Гарний вислів: "Горбатого тільки могила виправить". Давайте ще щось підпишіть із росією, дятли зелені! Які ж ви недолугі!
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23.07.2022 16:15 Відповісти

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