Україна готова відновити експорт із розблокованих портів через кілька днів, – Кубраков

Україна задоволена умовами підписаної в Стамбулі ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів і готова відновити експорт із них через кілька днів.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков по відеозв'язку зі Стамбула в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Уже за кілька днів готові розпочати експорт із портів на Чорному морі", – сказав Кубраков.

"Вважаю, що угоду підписуємо на наших умовах, тому що наша акваторія повністю контролюється нами. Жодної "зради". Ніхто нічого не здає, все робили з позиції сили після звільнення острова Зміїний", – наголосив він.

За його словами, ризику входження російських військових кораблів в українські порти відкритими після розмінування зеленими коридорами немає.

Коментуючи ініціативу, міністр додав, що в українській акваторії та портах ніхто з інших сторін нічого не перевірятиме, а вибірковий огляд судів у районі Босфору проводитиме створена спільна чотиристороння група Україна-РФ-Туреччина-ООН.

Кубраков зазначив, що Україна також зацікавлена ​​в такому контролі, щоб зняти ризик приходу в українські порти суден із неперевіреними вантажами.

Раніше повідомлялося, що в Стамбулі за участі представників України, Росії, Туреччини та ООН підписано угоду про розблокування трьох українських портів для експорту зерна.

Пізніше заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм сказав, що підписані 22 липня домовленості щодо розблокування трьох українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення зерна та продуктів харчування принесуть Україні майже $1 млрд валютної виручки щомісяця, яка буде використана для підтримки економіки та Збройних Сил України.