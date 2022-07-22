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Зима близько: Попит на обігрівачі в Україні серед літа зріс у 20 разів

отопление

Попит на обігрівачі в Україні у липні зріс у 20 разів, порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

Про це БізнесЦензору повідомили у пресслужбі найбільшого українського онлайн-рітейлера Rozetka.

В компанії уточнили, що найчастіше українці купують інфрачервоні обігрівачі вартістю 600-700 грн, на другому місці за популярныстю серед користувачів – масляні радіатори по 3-4 тис. грн. Водночас у 13 разів зріс попит і на інші товари обігріву – електропростирадла, електроковдри тощо.

"Через війну та пов’язані з нею прогнози експертів щодо майбутнього опалювального сезону українці почали готуватися до зими раніше. Ймовірно, цим і зумовлений підвищений попит на обігрівачі усіх типів вже у липні. Такий ажіотаж є для нас безпрецедентним", – коментує директор із маркетингу Rozetka Євген Образок.

Водночас найпопулярнішими товарами у липні, за даними рітейлера, залишаються вентилятори, навушники та фітнес-браслети.

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Проблема в том что кактолько все включать эти обогреватели-так городские электро сетисразу лягут. Сомневаюсь что они рассчитаны на такую нагрузку. Лучше запасаться дровами и печками-буржуйками-это надежнее
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23.07.2022 12:19 Відповісти

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