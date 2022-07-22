Кабмін затвердив порядок функціонування реєстру біометану

Кабінет міністрів України схвалив проєкт постанови "Про порядок функціонування реєстру біометану", який було розроблено для розвитку ринку біометану в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Держенергоефективності.

Зазначається, що урядове рішення є ще одним кроком до повноцінної інтеграції України до ЄС та реалізації спільної з ЄС мети – подолання залежності від імпортних енергоносіїв і розвиток сталої енергетики.

У затвердженому порядку також враховано європейські практики функціонування таких реєстрів біометану.

Відповідно до закону, Держенергоефективності є відповідальним за ведення реєстру біометану та видачу гарантій походження і сертифікатів походження біометану.

Реєстр працюватиме відповідно до вимог порядку, в якому визначено процедури:

створення реєстру біометану, його функціональних можливостей, термінів та порядку подання до нього інформації;

створення облікового запису користувачів реєстру біометану;

видача, передача, розподіл та скасування гарантій походження біометану;

видача сертифікатів походження біометану;

проведення аудиту виробництва біометану.

"Важливим є те, що для виробника біометану для створення облікового запису в реєстрі обов’язковим є проведення аудиту об’єкта виробництва біометану. Аудитор має бути сертифікований за добровільною системою сертифікації сталого біопалива, визнаною Європейською Комісією", – нагадали в Держенергоефективності..

Реєстр гарантій походження біометану буде частиною Єдиної платформи реєстрів гарантій походження енергії в Україні, яку розробляє Держенергоефективності із Міненерго.

"У цілому запуск реєстру забезпечить можливість верифікувати та надавати виробникам гарантії походження на біометан, поданий в газотранспортну систему. Це необхідна складова майбутнього ринку виробництва і використання біометану в Україні для заміщення газу, а також продажу біометану в країни ЄС", - прокоментував Голова Держенергоефективності Валерій Безус.