Росія відмовилась від новітніх двигунів для своїх криголамів через санкції, – ЗМІ

Російські компанії "Норнікель" та "Росатом" відмовились від використання паливної системи на зрідженому природному газі (LNG) на своєму новому криголамі через санкції.

Тепер на криголам планують встановити лише дизельні двигуни "Трансмашхолдингу", які ще не завершили цикл випробувань, та конвенційні валові лінії замість імпортних грвинторульових колонок, пише російський "Коммерсант".

Відпочатку криголам планували обладнати двопаливною дизель-ЗПГ системою, однак тепер це буде звичайний дизель-електричний криголам.

Криголам потрібен для льодового проведення суден, що перевозять вантажі "Норнікеля" по Північним морським шляхом. Для цього "Норнікелю" потрібно замінити атомний криголам типу "Таймир" (35 МВт), який планується вивести з експлуатації у 2027–2029 роках.

Крім того, в Росії немає азиподних технологій (гвинторульові колонки Azipod шведсько-швейцарської ABB, яка оголосила про вихід з Росії).

У "Норнікелі" підтвердили, що проєкт "довелося видозмінити" і все обладнання для нього буде російського виробництва. Тому замість азиподів буде встановлено конвенційні валові лінії.