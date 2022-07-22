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Рада ЄС затвердила виділення додаткової військової допомоги Україні на 500 мільйонів євро

ес,украина,помощь

Рада ЄС 22 липня затвердила рішення про виділення Україні нового траншу з Європейського фонду миру (EFP) для підтримки Збройних сил України у розмірі 500 мільйонів євро.

Як повідомляється у прессрелізі на сайті Ради, після виділення цього траншу загальний обсяг фінансування постачання озброєння Україні зросте до 2,5 мільярде євро.

"ЄС залишається зосередженим і непохитним у своїй підтримці України в її боротьбі за свободу та незалежність. Україні потрібно більше зброї, ми її надамо", – прокоментував рішення голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Відповідно до поточних пріоритетів, заявлених урядом України, і наданої досі підтримки, 490 мільйонів євро допомоги буде виділено на військову техніку, решту 10 мільйонів євро спрямують на обладнання і витратні матеріали, такі як засоби індивідуального захисту, аптечки і пальне.

Як повідомлялося, 18 липня Рада ЄС ухвалила політичну угоду щодо виділення п’ятого траншу з Європейського фонду миру (EPF) у розмірі 500 млн євро для підтримки українських військових.

Попередні транші були погоджені 28 лютого, 23 березня, 13 квітня та 24 травня 2022 року.

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