Розблокування портів принесе $1 мільярд валютних надходжень щомісяця, – Мінінфраструктури

Підписані 22 липня домовленості щодо розблокування трьох українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення зерна та продуктів харчування принесуть Україні майже $1 млрд валютної виручки щомісяця, яка буде використана для підтримки економіки та Збройних Сил України.

Про це сказав заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Це можливість для аграріїв вивезти цьогорічний врожай і мати кошти для підготовки до наступної посівної. Окрім цього, це майже $1 млрд валютної виручки щомісяця, які підуть на підтримку економіки та Збройних Сил України. І ні, це не акт доброї волі росіян. Це вимушена поступка окупантів, які не змогли утримати Зміїний і змушені відступити перед загрозою світового голоду", – написав Найєм.

Підписаний текст домовленостей буде оприлюднений у повному обсязі. Ніяких інших закритих додатків, протоколів, документів та папірців на коліні не існує, підкреслив Найєм.

Він додав, що при цьому жодного підпису української сторони поруч із підписом окупантів не стоїть. Документ підписаний представниками Туреччини, ООН та України. З українського боку підпис поставив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Розблокування портів не передбачає жодного послаблення санкцій по відношенню до Росії. Це важливо, оскільки такі намагання та пропозиції неодноразово лунали. Так само досягнуті домовленості щодо розблокування портів ніяким чином не впливають на дії наших Збройних Мил на фронті. Ніяких поступок, перемирʼя тощо. Ворог має покинути наші землі та заплатити за усі свої злочини" – зазначив Найєм.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю був і залишається за українською стороною. Перебування в цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних із ним харчових продуктів і добрив, не передбачається.

Раніше повідомлялося, що в в Стамбулі за участі представників України, Росії, Туреччини та ООН підписано угоду про розблокування трьох українських портів для експорту зерна.

угода діятиме протягом 120 днів і може бути продовжена, у її основу покладено міжнародну конвенцію з безпеки життя на морі 1974 року.

Зокрема, сторони домовилися про таке:

максимальні гарантії безпеки для всіх суден, що беруть участь у цій ініціативі;

створення під егідою ООН у Стамбулі спільного координаційного центру (СКЦ), за участі представників всіх сторін;

створення та робота на суднах, що беруть участь в ініціативі, інспекційних груп з представників сторін, які оглядатимуть судна в портах, визначені Туреччиною, при вході/виході до Турецької протоки для перевірки відсутності на бору несанкціонованих вантажів та персоналу.

При цьому вся діяльність в українських територіальних водах перебуватиме під контролем та відповідальністю України.

Сторони також не вживатимуть жодних нападів на торгові та цивільні судна, а також на портові засоби, що беруть участь у цій ініціативі.

Якщо потрібно розмінування підходів до портів, то для цього має бути залучений тральщик третьої країни.