Німеччина виділить 20 мільйонів євро на реконструкцію українських профтехучилищ

Кабінет міністрів схвалив залучення 20 мільйонів євро від європейського державного банку KfW на реконструкцію закладів профтехосвіти в Україні.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Він уточнив, що кошти виділятимуться у вигляді гранту для Українського фонду соціальних інвестицій для фінансування проєкту "Професійна освіта у Східному партнерстві".

"Реалізація угоди передбачає здійснення будівництва та/або реконструкції закладів професійної (професійно-технічної) освіти і належного їх обладнання з подальшим набуттям статусу Центрів професійної досконалості", – зазначив депутат.