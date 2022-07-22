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Німеччина виділить 20 мільйонів євро на реконструкцію українських профтехучилищ

пту,училище

Кабінет міністрів схвалив залучення 20 мільйонів євро від європейського державного банку KfW на реконструкцію закладів профтехосвіти в Україні.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Він уточнив, що кошти виділятимуться у вигляді гранту для Українського фонду соціальних інвестицій для фінансування проєкту "Професійна освіта у Східному партнерстві".

"Реалізація угоди передбачає здійснення будівництва та/або реконструкції закладів професійної (професійно-технічної) освіти і належного їх обладнання з подальшим набуттям статусу Центрів професійної досконалості", – зазначив депутат.

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20 лямов хватит на покраску бардюра вокруг одного из пту
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23.07.2022 09:33 Відповісти

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