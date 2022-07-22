Євросоюз може через місяць заморозити кошти для Угорщини

Європейська Комісія дала Угорщині місяць, щоб вирішити проблеми з верховенством права, перш ніж попросити уряди Європейського Союзу заморозити частину коштів, які Угорщина має отримати в рамках бюджету ЄС на 2021-2027 роки.

Про це повідомляє Euractiv, передає Європейська правда.

Новий "дедлайн" є частиною процесу ЄС, який називається "механізм обумовленості", призначений для захисту фінансових інтересів ЄС від порушень верховенства права з боку держав-членів. Цей процес відбувається окремо від інших процедур щодо верховенства права, які ЄС розпочав проти Угорщини.

Єврокомісія вважає, що гроші ЄС під загрозою в Угорщині через корупцію, яка може мати форму тендерів на проєкти, що фінансуються ЄС, у яких бере участь лише один учасник, зазвичай пов’язаний із правлячою партією.

Єврокомісія також має занепокоєння щодо незалежності судової системи, ЗМІ та неурядових організацій.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкидав занепокоєння ЄС і США щодо корупції, але в останні тижні високопосадовці Угорщини заявили, що Будапешт готовий працювати з Комісією, щоб вирішити ці занепокоєння.

Цього тижня Угорщина запропонувала скоротити кількість державних тендерів, у яких бере участь лише один учасник, до 15% від загальної кількості. Уряд також запропонував дозволити судам зобов’язувати прокурорів вести справи, навіть якщо прокурори вирішили цього не робити, і зробити законотворчу діяльність в Угорщині більш прозорою та інклюзивною.

Через занепокоєння щодо бюджетних грошей ЄС Єврокомісія запустила "механізм обумовленості" проти Угорщини в квітні. Зрештою це може призвести до призупинення виділення 21 млрд євро для Угорщини в бюджеті ЄС.

У п’ятницю, 22 липня, Єврокомісія повідомила, що доручила комісару з питань бюджету Йоганнесу Гану поінформувати Будапешт про заходи, які виконавча влада ЄС має намір запропонувати урядам ЄС, якщо заходи Угорщини будуть неадекватними.

"Угорщина має один місяць, протягом якого вона може подати свої зауваження та будь-яку додаткову інформацію, зокрема щодо пропорційності заходів, передбачених Комісією", – заявили у виконавчому органі ЄС.

Кошти, яких це стосується, відомі як фонди згуртованості, які країни ЄС, які є біднішими за середній рівень ЄС, отримують для розвитку своєї інфраструктури, такої як дороги та мости, водоочисні споруди чи транспорт.

Високопоставлений чиновник ЄС, який побажав залишитися неназваним, сказав, що пропозиція Єврокомісії до урядів ЄС, швидше за все, не стосуватиметься всіх фондів згуртованості для Угорщини, оскільки вона має бути пропорційною масштабу проблеми.

"Але це буде серйозна пропозиція, а не символічна", – сказав чиновник.