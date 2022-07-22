Україна та Гватемала укладуть угоду про безвізовий режим

Уряд України схвалив проєкт угоди з урядом Республіки Гватемала про взаємне скасування візових вимог.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України.

Положеннями проєкту угоди передбачається можливість здійснення громадянами України та громадянами Гватемали взаємних безвізових поїздок строком до 90 днів протягом 180 днів.

Відповідно до угоди, між Україною та Гватемалою встановлюється взаємний режим безвізових поїздок усіх категорій громадян на постійній основі.

"Україна та Гватемала мають дружні та партнерські відносини. Гватемала твердо підтримує нашу державу у протидії російській агресії. Коли безвізова угода вступить у дію, це дозволить посилити міжлюдські контакти, сприятиме розвитку бізнесу, культурних обмінів, туристичних подорожей", – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками схвалення проєкту угоди на засіданні уряду.

Громадяни України користуються можливістю безвізового в’їзду до Гватемали з 2009 року згідно з одностороннім рішенням гватемальської сторони. Для громадян Гватемали на сьогодні діє візовий режим в’їзду в Україну, зокрема е-Віза. Нова угода дозволить закріпити взаємний безвіз на постійній основі.