Єврокомісія пояснила пропозицію зменшити споживання газу в ЄС на 15%

Єврокомісія висунула законодавчу пропозицію та європейський план скорочення попиту на газ з метою зменшити споживання газу в Європі на 15% до наступної весни, однак можливі відхилення.

Про це заявив офіційний представник Єврокомісії Тім Макфі на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Критерій у 15% був обраний єдиним, щоб показати солідарність держав-членів", – пояснив Макфі.

"Нас усіх торкнулося погіршення економічної ситуації в Європі. Це причина, через яку цю загальну цифру в 15% запропонували всім", – сказав представник ЄК.

Але, за словами Макфі, можливі відхилення від неї. Він посилався на статтю 5 параграфа 3 законодавчої пропозиції ЄК, в якій сказано, що держави-члени можуть просити скорочення цієї цифри до 5%, якщо вони здатні довести, що не мають можливості зробити внесок у поліпшення ситуації, як інші держави-члени, через інфраструктурні обмеження з'єднувальних трубопроводів.

"Єврокомісія аналізуватиме ці аргументи, консультуватиметься й ухвалить відповідне рішення", – додав Макфі.

Журналістів цікавило питання, чи оголошений Угорщиною намір просити у Москви більше газу є порушенням цих солідарних планів Брюсселя щодо країни-агресора Росії, яка розв'язала повномасштабну війну проти України.

На це відреагував на це керівник офіційних представників ЄК Ерік Мамер, зазначивши, що не варто вважати, що лише одна держава-член має залежність від російського газу.

"Весь час згадують ту саму країну. Але якщо розглянути імпорт газу з Росії, ви побачите, що набагато більше країн імпортують газ, як ця країна, яку я не називатиму", – продовжив прессекретар.

При цьому він наголосив на важливості "солідарності для всіх держав-членів з точки зору економічної, щоб прийняти цей виклик наслідків для енергетики".

"Усі зусилля Європейської Комісії націлені на скорочення нашої залежності від російських викоапних джерел енергії. Не мені тут коментувати візити того чи іншої члена уряду тієї чи іншої держави-члена, але ясно, що мета, яку ми оголосили і яка має значення для всього Європейського Союзу, полягає в тому, щоб якнайшвидше усунути – і це саме рамки, в яких ми працюємо за (енергетичним планом, – ред.) REPowerEU – нашу залежність від російських викопних енергоносіїв", – зазначив Мамер.

Як повідомлялося, Європейська Комісія запропонувала новий законодавчий інструмент і Європейський план скорочення попиту на газ, щоб скоротити використання газу в Європі на 15% до наступної весни. Однак Португалія, Іспанія та низка інших країн Півдня Європи виступили проти такого обмеження.

Пізніше повідомлялося, що Угорщина просить Росію збільшити постачання газу.