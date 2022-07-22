Без Голівуду: У Росії можуть закритись 70% кінотеатрів

Попит на квитки до кінотеатрів в Росії впав у червні-липні 2022 року на 34%, в умовах репертуарного дефіциту на тлі санкцій кількість закритих кінотеатрів до осені може сягнути 70%.

Відповідний прогноз оприлюднили аналітики компанії CloudPayments (сервіс входить до групи Cloud), повідомляють російські державні ЗМІ.

Максимальне зниження онлайн-попиту на 48% порівняно з початком року, за даними аналітиків CloudPayments, спостерігалося у березні-квітні 2022 року. Але кінотеатри змогли підтримати попит за рахунок маркетингових акцій, показу хітів минулих років, зокрема радянського виробництва, а також демонстрації нових фільмів російського виробництва.

За даними ресурсу "Время индекс", обсяг продажів у грошовому вираженні в червні був нижчим від рівня минулого року на 43%, у першій половині липня – на 35% нижче за рівень минулого року.

Член асоціації власників кінотеатрів Михайло Малахов констатував, що середнє за тиждень падіння виторгу російських кінотеатрів на сьогоднішній день склало 70%. Він уточнив, що більшу частину, 70-80% валового виторгу кінотеатрів, давали іноземні блокбастери, а російські фільми займали лише 10-15%.

"Ми бачимо понад 35% закритих залів, частина з яких можуть відкритися, а частина не відкриється взагалі", – констатував голова російського представництва корпорації Comscore, член Ради Асоціації власників кінотеатрів Роман Ісаєв.

Для вирішення цієї проблеми він запропонував фактично легалізувати в Росії піратство та дозволити нелегально показувати фільми західних кінокомпаній.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну голлівудські кіностудії Universal, Warner Bros., Disney, Sony та Paramount зупинили прокат фільмів у Росії.