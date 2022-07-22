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Верховний Суд (364) борг (1849) облгази (236) Укртрансгаз (806) Фірташ (617)

"Укртрансгаз" не зміг відсудити 2 мільярди у "Криворіжгазу" Фірташа

фирташ

Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу "Укртрансгазу" та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, які відмовили компанії у задоволенні позову до "Криворіжгазу" про стягнення 2,02 млрд грн.

Відповідне рішення Верховний Суд ухвалив 14 липня, повідомляє Finbalance.

Свій позов державна компанія мотивувала тим, що відповідач з порушенням договору несанкціоновано відбирав газ із ГТС та не сплатив за надані послуги з балансування обсягів природного газу за лютий, травень, червень, листопад 2016 року та січень-грудень 2017 року.

Суд касаційної інстанції погодився з висновками судів попередніх інстанцій, які вирішили, що "Укртрансгаз" не надав належних і допустимих доказів на підтвердження негативного місячного небалансу відповідача за спірний період у заявленому розмірі, з дотриманням встановленого законодавством порядку.

Раніше, у серпні 2021 року Центральний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційні скарги "Нафтогазу" й "Укртрансгазу" у справі про стягнення з "Криворіжгазу" 1,69 млрд грн заборгованості за послуги балансування у січні-червні 2018 року. "Укртрансгаз" подавав касаційну скаргу, але Верховний Суд у грудні-2021 закрив відповідне провадження.

"Криворіжгаз" входить до групи РГК ("Регіональна газова компанія"), пов`язаної з Дмитром Фірташем. Це підприємство називали одним з тих операторів газрозподільних мереж, арештовані активи яких за нещодавнім рішенням суду були передані в управління для АРМА, а за рішенням Кабміну вони мають бути передані в управління від АРМА до групи "Нафтогаз".

Читайте також: Кабмін передав арештовані облгази Фірташа в управління "Нафтогазу" (оновлено)

Як повідомлялося, за даними "Укртрансгазу", загалом учасники ринку заборгували йому за негативні небаланси у 2016-2019 роках 43,6 млрд грн. При цьому держкомпанія подала 68 позовів на 45,4 млрд грн (з урахуванням штрафних санкцій).

"Укртрансгаз" входить у групу "Нафтогазу" та забезпечує діяльність українських підземних сховищ газу, а також здійснює роботи з модернізації й будівництва магістральних газопроводів і об’єктів на них.

До 1 січня 2020 року "Укртрансгаз" також управляв українською газотранспортною системою. Однак після завершення анбандлінгу цю функцію виконує "Оператор ГТС".

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Сколько ещё эта курва жидовская и ворюга народа Украины Фирташ, будет качать права в Украине и угнетать народ Украины!???!! Зеленский куда ты смотришь !!?? Почему не национализируешь все облгазы, Большипе глинозмные заводы, Мартены и заводы??!! ИЛИ ТЕБЕ НЕ ЖАЛЬ НАРОД УКРАИНЫ КОТОРЫЙ переплачивает за газ и другую продукцию в три -четыре раза???.....Или жид жиду глаза не выколет!! ... Пора уже избавляться от этих ворюг фирташей . коломойских, ахметовых, Тарут , порошенковых, Новинских и прочих ворюг Украины!!! Другого случая не будет , а сейчас во время Войны Зеленскому это проще сделать, (как два пальца об асфальт) потому , что всё в его руках и армия ,и Сбу и нац гвардия и полиция!! И народ Зеленскому это всё простят, даже мелкие нарушения закона!!... Долой украинских капиталистов-поработителей- олигархов!! Даешь украинский социалистический капитализм!!
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22.07.2022 21:32 Відповісти
У 2016-2019рр. олігархат за сприяння парошенківської влади пограбував державний Укртрансгаз на 44млрд грн, а також споживачів комунальних послуг через 10 разів завищені тарифи на сотні млрд грн, банківську систему на сотні млрд грн.
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22.07.2022 22:51 Відповісти

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