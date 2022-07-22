БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
934 відвідувача онлайн
Новини Війна
114 0
музей (31) Мінцифри (764) NFT (7)

NFT-музей війни зібрав на підтримку України понад $1 мільйон, – Федоров

флаг

Перший в Україні NFT-музей війни вже зібрав понад 1 млн доларів на підтримку України.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Він зазначив, що були продані дві NFT-колекцій Warline. Кожен з експонатів розповідає про перебіг війни від початку російського вторгнення.

Федоров підкреслив, що всі виручені кошти надходять до криптофонду Aid For Ukraine для допомоги ЗСУ.

"Ми вже придбали автомобілі на передову, техніку та багато необхідної амуніції для наших захисників", – уточнив глава Мінцифри.

Також міністр додав, що сьогодні команда проєкту випустила третю NFT-колекцію Warline. Вона вже доступна на сайті музею.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 