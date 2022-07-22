NFT-музей війни зібрав на підтримку України понад $1 мільйон, – Федоров

Перший в Україні NFT-музей війни вже зібрав понад 1 млн доларів на підтримку України.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Він зазначив, що були продані дві NFT-колекцій Warline. Кожен з експонатів розповідає про перебіг війни від початку російського вторгнення.

Федоров підкреслив, що всі виручені кошти надходять до криптофонду Aid For Ukraine для допомоги ЗСУ.

"Ми вже придбали автомобілі на передову, техніку та багато необхідної амуніції для наших захисників", – уточнив глава Мінцифри.

Також міністр додав, що сьогодні команда проєкту випустила третю NFT-колекцію Warline. Вона вже доступна на сайті музею.