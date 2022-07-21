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гривня (1464) девальвація (79) курс (1415) Мінфін (2879) митниця (800) Марченко Сергій (243)

Мінфін оцінив додаткові надходження від митниці завдяки девальвації гривні у 5 мільярдів на місяць

деньги,гривня

Рішення Національного банку девальвувати офіційний курс гривні з 29,25 грн/$ до нового фіксованого рівня 36,5686 грн/$ дозволить забезпечити додаткові надходження до державного бюджету від митниці у розмірі 5,3 млрд грн на місяць.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив у ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми очікуємо, що підвищення курсу дозволить нам збирати на митниці додатково 5,3 млрд грн на місяць", – сказав міністр.

"А враховуючи, що терміни сплати тіла боргу та відсотків переносимо, то наш тягар зовнішніх виплат незначний, тому це рішення для нас має позитивний характер", – додав Марченко.

Читайте також: Нацбанк підняв офіційний курс долара на 25% до 36,56 грн/$

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$.

Крім того, Нацбанк жорсткіше обмежив операції з гривневими картками українських банків за кордоном.

Нагадаємо, з кінця лютого, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Нацбанк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн/$.

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