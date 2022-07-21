Угорщина просить Росію збільшити постачання газу

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто здійснює офіційний візит до РФ, щоб домовитися про додаткове постачання російського газу.

Про це Сіярто заявив у Москві, розпочинаючи зустріч із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, повідомляє російський Інтерфакс.

"Насамперед я хотів би поговорити про те, як зробити більш безпечним енергозабезпечення Угорщини на найближчі місяці", – сказав Сіярто.

За словами угорського міністра, "це одне з найважливіших питань нашої двосторонньої співпраці".

"У нинішній міжнародній обстановці для нас найважливіше – забезпечити енергобезпеку Угорщини. Тому я хотів би сьогодні поговорити і домовитися про те, щоб вже наявні обсяги газу, що постачається в Угорщину з Росії, були збільшені", – зазначив Сіярто.

Своєю чергою Лавров відзначив взаємну зацікавленість керівництва РФ та Угорщини у "взаємодії та партнерстві, включаючи реалізацію великих спільних проектів в енергетичній, транспортній та інших сферах".

Російський міністр додав, що прохання Угорщини про збільшення постачання російського газу буде розглянуто.

"Сьогодні наші колеги заявили про зацікавленість угорського уряду додатково закупити певну кількість газу в поточному році. Це прохання буде негайно розглянуто", – сказав Лавров на пресконференції за підсумками переговорів з Сіярто.

Сіярто уточнив, що Будапешт розраховує купити у Росії додатково 700 млн кубометрів газу.

За словами угорського міністра, "ми чітко бачимо, подобається нам це чи ні, хочемо ми цього чи ні: без джерел із Росії неможливо закупити плюс 700 млн кубометрів".

Читайте також: Угорщина не може відмовитися від російської нафти, – очільник МЗС

Як повідомлялося, під час розгляду останнього санкційного пакету проти Росії Угорщина наполягала на тому, щоб до нього не увійшли обмеження щодо енергетичного імпорту з Росії, а також проти "Газпромбанку".

Угорщина також блокувала запровадження європейських санкцій проти російської нафти, що у підсумку призвело до виключення із санкцій імпорту нафти як до самої Угорщини, так і до низки інших країн.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів запровадити санкції проти російського "Газпромбанку" і відключити його від SWIFT, оскільки цей банк використовується одночасно для отримання плати за нафту і газ від країн ЄС та для виплат зарплат російським військовим, які ведуть війну в Україні.