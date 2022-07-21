Нацбанк поки не бачить підстав для повернення до плаваючого курсу гривні

Національний банк України (НБУ) наразі не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні.

Про це на брифінгу з питань монетарної політики заявив заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій, повідомляє Укрінформ.

"За оцінками Національного банку, за поточних умов повернення до плаваючого курсоутворення є дещо передчасним. Для цього відсутні передумови", – сказав Гелетій.

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$.

Крім того, Нацбанк жорсткіше обмежив операції з гривневими картками українських банків за кордоном.

Нагадаємо, з кінця лютого, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Нацбанк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн/$.