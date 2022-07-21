Екологічна інспекція оцінила збитки землям та повітрю України внаслідок війни у 250 мільярдів

Із початку повномасштабної війни землям та повітрю України завдано збитків на суму майже 254,3 млрд грн.

Про це йдеться в повідомлені Держекоінспекції.

Оперативним штабом при Держекоінспекції ведеться реєстр екозлочинів Росії та розрахунків розміру шкоди, завданої довкіллю України. Згідно з останніми даними фахівців ДЕІ, найбільшої шкоди протягом чотирьох місяців повномасштабного вторгнення завдано:

землі та ґрунтам – на загальну суму майже 80,5 млрд грн;

атмосферному повітрю – на загальну суму понад 173,8 млрд грн.

Так, лише на Луганщині через військові дії та в результаті неорганізованого викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що сталось внаслідок горіння, довкіллю завдано шкоди на суму понад 98,7 млрд грн.

Водночас землям та ґрунтам найбільших збитків завдано на Львівщині та Харківщині, а це 33,2 млрд грн та 22,2 млрд грн відповідно.

Цифри обчислені відповідно до спеціально створених методик розрахунку шкоди навколишньому природному середовищу, що були розроблені Оперативним штабом при Держекоінспекції.