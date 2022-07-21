Росія заповнила газові сховища на 81% посеред літа, знижуючи експорт в ЄС

Російські сховища газу вже заповнені на 81% від цільового рівня.

Про це міністр енергетики РФ Микола Шульгінов доповів Владіміру Путіну, повідомляє російський Інтерфакс.

"Сьогодні рівень закачування становить 81% від цільового рівня, якого ми маємо досягти в листопаді", – сказав російський міністр.

Шульгінов додав, що видобуток газу в Росії за 6 місяців 2022 року впав на 5% "з відомих причин",

До початку опалювального сезону 2022/2023 року в Росії "Газпром" планує створити оперативний запас газу обсягом 72,66 млрд куб. м.

Напередодні минулого опалювального сезону "Газпром" закачав до російських підземних сховищ) рекордні обсяги газу – ті ж 72,6 млрд кубометрів.

Як повідомлялося, з 1 січня по 15 липня 2022 року російський "Газпром" видобув 249,7 млрд кубометрів газу, що на 29,1 млрд кубометрів або на 10,4% менше, ніж минулого року.

Водночас експорт газу до країн далекого зарубіжжя знизився на 33,1% – до 71,9 млрд кубометрів.