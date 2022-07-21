Португалія та Іспанія виступили проти планів ЄС скоротити споживання газу (оновлено)

У Португалії та Іспанії є опір тиску Європейського Союзу, який закликав країни скоротити споживання газу на 15%.

Міністр енергетики Португалії Жоао Галамба заявив, що його країна "категорично проти" непропорційної та нестійкої пропозиції ЄС, повідомляє Європейська правда із посиланням на SpiegeІ.

За його словами, пропозиція не враховує особливих гідроенергетичних потреб Іспанії та Португалії. Через нинішню посуху обидві країни змушені виробляти більше електроенергії на газових електростанціях.

Міністр енергетики Іспанії Тереза ​​Рібера також заявила, що не хоче диктувати споживачам обмеження споживання газу.

"Ми не будемо вводити закон, що диктує температуру батарей у квартирах", – заявила вона.

За даними агентства Reuters, загалом щонайменше 12 із 27 держав-членів членів ЄС висловили занепокоєння під час обговорення пропозиції Єврокомісії обмежити споживання газу на 15%.

Зокрема, частина країн ЄС виступає проти пропозиції надати Єврокомісії повноваження зробити ціль по зменшенню споживання обов’язковою у випадку загрози нестачі газу напередодні зими.

Данія, Франція, Ірландія, Італія, Мальта, Нідерланди, Польща та Португалія були серед держав, які заявили, що Брюссель не повинен мати права зробити це, не давши країнам попередньо висловитися і, можливо, накласти вето.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія запропонувала країнам ЄС зменшити споживання газу на 15%.

Зокрема, Єврокомісія пропонує новий регламент, який встановить ціль для всіх держав-членів щодо скорочення попиту на газ на 15% у період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року.