Європейський центробанк підвищив базову ставку вперше за 11 років

Європейський центральний банк (ЄЦБ) уперше за останні 11 років підвищив базову відсоткову ставку одразу на 50 базисних пунктів – до 0,5% річних.

Як повідомляється у прессрелізі ЄЦБ, рішення покликано стимулювати повернення інфляції до цільового рівня 2%.

Відповідно, процентні ставки за основними операціями рефінансування та процентні ставки за лінією граничного кредитування та депозитами зростуть до 0,50%, 0,75% та 0,00% відповідно з 27 липня.

Таким чином, Рада керуючих Європейського центробанку вирішила підвищити ставки рішучіше, ніж очікувалося раніше.

У ЄЦБ також анонсували подальше підвищення ставок на майбутніх засіданнях.

Як повідомлялося, на попередньому засіданні у червні ЄЦБ очікувано зберіг базову процентну ставку за кредитами на нульовому рівні, ставку за депозитами – на рівні мінус 0,5%. Ставку за маржинальними кредитами було залишено на рівні 0,25%.

При цьому регулятор сигналізував про готовність підняти ставки на 25 б.п. у липні та розглянути можливість більш активного підйому у вересні.