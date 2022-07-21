БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1733 відвідувача онлайн
Новини
634 0
ставки (208) облікова ставка (331) Європейський центральний банк (92)

Європейський центробанк підвищив базову ставку вперше за 11 років

евро

Європейський центральний банк (ЄЦБ) уперше за останні 11 років підвищив базову відсоткову ставку одразу на 50 базисних пунктів – до 0,5% річних.

Як повідомляється у прессрелізі ЄЦБ, рішення покликано стимулювати повернення інфляції до цільового рівня 2%.

Відповідно, процентні ставки за основними операціями рефінансування та процентні ставки за лінією граничного кредитування та депозитами зростуть до 0,50%, 0,75% та 0,00% відповідно з 27 липня.

Таким чином, Рада керуючих Європейського центробанку вирішила підвищити ставки рішучіше, ніж очікувалося раніше.

У ЄЦБ також анонсували подальше підвищення ставок на майбутніх засіданнях.

Як повідомлялося, на попередньому засіданні у червні ЄЦБ очікувано зберіг базову процентну ставку за кредитами на нульовому рівні, ставку за депозитами – на рівні мінус 0,5%. Ставку за маржинальними кредитами було залишено на рівні 0,25%.

При цьому регулятор сигналізував про готовність підняти ставки на 25 б.п. у липні та розглянути можливість більш активного підйому у вересні.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 