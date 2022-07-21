БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1733 відвідувача онлайн
Новини
423 0
реєстрація (275) програмне забезпечення (185) Держгеокадастр (160)

У земельному кадастрі з'явилися нові функціональні можливості

госгеокадастр

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру ввела нові функціональні можливості в програмному забезпеченні земельного кадастру.

Про це йдеться в повідомленні Держгеокадастру.

Зокрема, нові можливості впроваджено у визначенні державних кадастрових реєстраторів Держгеокадастру та його територіальних органів за принципом випадковості для здійснення таких транзакцій, а саме:

  • державної реєстрації обмежень у використанні земель;
  • внесення до Державного земельного кадастру відомостей та змін до них про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць;
  • внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі територіальних громад.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 