Нацбанк спрогнозував зниження резервів до $20,8 мільярда

Національний банк України (НБУ) прогнозує зменшення міжнародних резервів у другому півріччі 2022 року на 8,6% – з $22,8 млрд до $20,8 млрд.

Як свідчить оприлюднений під час брифінгу з питань монетарної політики прогноз регулятора, НБУ очікує збереження резервів на цьому ж рівні у 2023 році, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, Нацбанк прогнозує, що на кінець 2023 року резерви становитимуть $21,2 млрд, а 2024 року зростуть до $28,7 млрд.

Водночас сальдо поточного рахунку, за прогнозами регулятора, буде позитивним і становитиме на кінець 2022 року $6,4 млрд, тоді як наприкінці минулого року воно було негативним і становило $3,2 млрд.

НБУ очікує, що на кінець 2023-го та 2024 року цей показник буде негативним і становитиме $3,9 млрд і $8,8 млрд відповідно.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 липня становили $22,76 млрд, зменшившись у червні на 9% або на $2,34 млрд.

Нагадаємо, міжнародні резерви України станом на 1 червня становили $25,1 млрд, зменшившись у травні на 7% або на $1,84 млрд.

Станом на 1 травня міжнародні резерви України становили $26,94 млрд, за місяць вони зменшились на $1,18 млрд або на 4%.

Станом на 1 квітня міжнародні резерви України становили $28,12 млрд, у березні вони зросли на 2% або на $569,6 млн.