Колишній керівник банку підозрюється в розтраті 476 мільйонів, – Нацполіція

Колишній голова правління одного з комерційних банків України організував виведення активів банку шляхом незаконної видачі кредитних коштів фіктивним підприємствам без належного заставного забезпечення.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції.

Поліцейські встановили, що колишній голова правління та заступник голови спостережної ради у 2013-2015 роках, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, здійснили розтрату коштів банківської установи на суму понад 476 млн грн: виведення активів банку відбулося через укладення низки договорів із фіктивними підприємствами та перерахунок коштів на підконтрольних їм юридичних осіб.

21 липня колишньому керівнику банку повідомлено про підозру у розтраті коштів банківської установи в особливо великих розмірах, відповідно до ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Крім цього, слідчі провели спеціальне досудове розслідування щодо злочинної діяльності заступника голови спостережної ради банку. У березні цього року обвинувальний акт направлено до суду.