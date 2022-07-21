Євросоюз зняв обмеження на експорт зерна та нафти з Росії до третіх країн

Євросоюз послабив запроваджені щодо Росії санкції, розблокувавши експорт сільськогосподарської продукції та нафти до третіх країн, а також дозволив постачання товарів та технологій для безпеки авіації.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Ми розширюємо виключення з-під обмежень на проведення транзакцій для сільськогосподарської продукції та експорту нафти до третіх країн. Таким чином ЄС робить свою частину зусиль, щоб подолати глобальну продовольчу кризу, що насувається. Своєю чергою Росія має припинити бомбардування українських полів і елеваторів, а також припинити блокування чорноморських портів", – сказав Боррель.

Зокрема, ЄС поширив винятки на заборону операцій з певними російськими державники компаніями на операції із сільськогосподарською продукцією та транспортування нафти до третіх країн.

"У більш широкому плані ЄС прагне уникати всіх заходів, які можуть призвести до загроз продовольчій безпеці у всьому світі. Жоден із заходів, прийнятих сьогодні чи раніше з огляду на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, жодним чином не спрямований на торгівлю сільськогосподарською та харчовою продукцією, зокрема пшеницею та добривами, між третіми країнами та Росією", – наголошується у повідомленні.

Рада ЄС зауважує, що санкції Євросоюзу також не перешкоджають третім країнам та їхнім громадянам за межами ЄС, купувати фармацевтичні чи медичні продукти в Росії.

Згідно з повідомленням, ЄС також ослабив санкції проти авіаційної галузі Росії.

"Наприклад, технічна допомога Росії щодо постачання авіаційних товарів і технологій буде дозволена в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення технічних промислових стандартів Міжнародної організації цивільної авіації, а заборона укладати будь-які операції з російськими державними установами буде дещо обмежена, щоб забезпечити доступ до правосуддя", – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, Європейський Союз планував пом’якшити свої санкції проти Росії, дозволивши частково розморозити кошти підсанкційних російських банків, потрібні для торгівлі продуктами харчування та добривами. За даними ЗМІ, йдеться про заблоковані кошти, що належать провідним російським кредиторам "ВТБ", "Совкомбанку", "Новікомбанку", Банку ФК "Откритіє", держкорпорації "ВЕБ", "Промсвязьбанку" та банку "Росія".

Під час візиту до Ірану на початку цього тижня Владімір Путін заявив, що Росія може розблокувати українські порти для вивезення зерна з України, але при цьому мають бути зняті всі обмеження, що заважають експорту російського зерна. При цьому він визнав, що США вже зняли низку обмежень, зокрема на постачання російських добрив.

Минулого тижня Міністерство фінансів США зняло обмеження, які могли ускладнювати експорт російської сільськогосподарської продукції та добрив, а також постачання до РФ ліків та медичних товарів.

Зазначимо, раніше голова МЗС РФ Сєргєй Лавров неодноразово заявляв про викликані санкціями проблеми з експортом російського зерна на світові ринки. За його словами, судна з російським зерном не приймають у європейських портах і не страхують. Російський Союз експортерів зерна уточнював, що через обумовлені санкціями ризики російські компанії стикаються з блокуванням платежів за поставки, відмовою надавати інструменти торговельного фінансування та хеджування ризиків, заморожуванням кредитних лімітів покупцям російського зерна, відмовою у наданні суден, страхуванні вантажів та транскордонних перевезень.

Скасування санкцій, що могли б перешкоджати експорту добрив або продовольства з Росії, було вимогою російської сторони у переговорах про розблокування експорту зерна з українських портів на переговорах за участі Туреччини та ООН.

В рамках цих переговорів 13 липня у Стамбулі представники України, РФ, Туреччини та ООН погодили механізм, який має дозволити відновити експорт сільгосппродукції із заблокованих українських портів. За даними WSJ, цей механізм досі остаточно не погодив президент РФ Владімір Путін. Водночас в ООН сподіваються, що остаточна угода щодо цього буде фіналізована цього тижня.