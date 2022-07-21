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Євросоюз зняв обмеження на експорт зерна та нафти з Росії до третіх країн

путин,крым,вино,массандра

Євросоюз послабив запроваджені щодо Росії санкції, розблокувавши експорт сільськогосподарської продукції та нафти до третіх країн, а також дозволив постачання товарів та технологій для безпеки авіації.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Ми розширюємо виключення з-під обмежень на проведення транзакцій для сільськогосподарської продукції та експорту нафти до третіх країн. Таким чином ЄС робить свою частину зусиль, щоб подолати глобальну продовольчу кризу, що насувається. Своєю чергою Росія має припинити бомбардування українських полів і елеваторів, а також припинити блокування чорноморських портів", – сказав Боррель.

Зокрема, ЄС поширив винятки на заборону операцій з певними російськими державники компаніями на операції із сільськогосподарською продукцією та транспортування нафти до третіх країн.

"У більш широкому плані ЄС прагне уникати всіх заходів, які можуть призвести до загроз продовольчій безпеці у всьому світі. Жоден із заходів, прийнятих сьогодні чи раніше з огляду на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, жодним чином не спрямований на торгівлю сільськогосподарською та харчовою продукцією, зокрема пшеницею та добривами, між третіми країнами та Росією", – наголошується у повідомленні.

Рада ЄС зауважує, що санкції Євросоюзу також не перешкоджають третім країнам та їхнім громадянам за межами ЄС, купувати фармацевтичні чи медичні продукти в Росії.

Згідно з повідомленням, ЄС також ослабив санкції проти авіаційної галузі Росії.

"Наприклад, технічна допомога Росії щодо постачання авіаційних товарів і технологій буде дозволена в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення технічних промислових стандартів Міжнародної організації цивільної авіації, а заборона укладати будь-які операції з російськими державними установами буде дещо обмежена, щоб забезпечити доступ до правосуддя", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Путін назвав умовою розблокування українських портів пом’якшення санкцій проти Росії

Як повідомлялося, Європейський Союз планував пом’якшити свої санкції проти Росії, дозволивши частково розморозити кошти підсанкційних російських банків, потрібні для торгівлі продуктами харчування та добривами. За даними ЗМІ, йдеться про заблоковані кошти, що належать провідним російським кредиторам "ВТБ", "Совкомбанку", "Новікомбанку", Банку ФК "Откритіє", держкорпорації "ВЕБ", "Промсвязьбанку" та банку "Росія".

Під час візиту до Ірану на початку цього тижня Владімір Путін заявив, що Росія може розблокувати українські порти для вивезення зерна з України, але при цьому мають бути зняті всі обмеження, що заважають експорту російського зерна. При цьому він визнав, що США вже зняли низку обмежень, зокрема на постачання російських добрив.

Минулого тижня Міністерство фінансів США зняло обмеження, які могли ускладнювати експорт російської сільськогосподарської продукції та добрив, а також постачання до РФ ліків та медичних товарів.

Зазначимо, раніше голова МЗС РФ Сєргєй Лавров неодноразово заявляв про викликані санкціями проблеми з експортом російського зерна на світові ринки. За його словами, судна з російським зерном не приймають у європейських портах і не страхують. Російський Союз експортерів зерна уточнював, що через обумовлені санкціями ризики російські компанії стикаються з блокуванням платежів за поставки, відмовою надавати інструменти торговельного фінансування та хеджування ризиків, заморожуванням кредитних лімітів покупцям російського зерна, відмовою у наданні суден, страхуванні вантажів та транскордонних перевезень.

Скасування санкцій, що могли б перешкоджати експорту добрив або продовольства з Росії, було вимогою російської сторони у переговорах про розблокування експорту зерна з українських портів на переговорах за участі Туреччини та ООН.

В рамках цих переговорів 13 липня у Стамбулі представники України, РФ, Туреччини та ООН погодили механізм, який має дозволити відновити експорт сільгосппродукції із заблокованих українських портів. За даними WSJ, цей механізм досі остаточно не погодив президент РФ Владімір Путін. Водночас в ООН сподіваються, що остаточна угода щодо цього буде фіналізована цього тижня.

Автор: 
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Топ коментарі
+15
еврочмошники
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21.07.2022 15:41
+14
це наше зерно, вони "експортують", молодці, легалізували торгівлю краденим, а треті країни в основному як той вовк, скільки його не годуй він все одно дивиться в сторону диктатури, бо вона йому ближча. І має пройти чортова куча років поки це зміниться.
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21.07.2022 15:37
+13
Ок зерно... но как к зерну прилипло снятие запрета на экспорт нефти в третьи страны и европейских технологий для авиации **********?
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21.07.2022 17:25
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це наше зерно, вони "експортують", молодці, легалізували торгівлю краденим, а треті країни в основному як той вовк, скільки його не годуй він все одно дивиться в сторону диктатури, бо вона йому ближча. І має пройти чортова куча років поки це зміниться.
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21.07.2022 15:37 Відповісти
еврочмошники
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21.07.2022 15:41 Відповісти
********)))
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21.07.2022 15:50 Відповісти
А більше ні чого не треба для рф. Все так і прямує через
Панаму, Гондурас, Грецію та інші країни. Європа дуже
задаволена .
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21.07.2022 16:25 Відповісти
Тобто дозволили рашці продавати наше зерно.
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21.07.2022 17:15 Відповісти
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21.07.2022 17:23 Відповісти
Ок зерно... но как к зерну прилипло снятие запрета на экспорт нефти в третьи страны и европейских технологий для авиации **********?
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21.07.2022 17:25 Відповісти
По авиации - зря . . . Это позволит им избежать коллапса, который уверенно надвигался из-за запрета поставки запчастей, техобслуживания самолётов . . .

Украине надо ядерное оружие. Если мы сами себя не защитим, никто нас не защитит.
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21.07.2022 17:51 Відповісти
Скорее это касается не самолетов. Им никто не будет поставлять запчасти без сертификации, а это исключено для краденых самолетов. У них проблемы с обеспечением полетов как таковых. Наземные службы. Радары и ПО и прочее. Там все западное.
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21.07.2022 20:49 Відповісти
Ну от все... Почалося.
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21.07.2022 18:25 Відповісти
Одним словом санкціі це фікція
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21.07.2022 19:31 Відповісти
Известный уральский фермер Василий Мельниченко не исключает, что продуктовые карточки могут появиться в России уже в этом году. «Богатые станут лучше кушать, а бедные будут кушать то, что им дадут по карточке», - говорит Мельниченко.
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22.07.2022 09:34 Відповісти
Зрада? Та ні, просто реал-політік! Згвалтування? Та ні, просто випадковий секс...
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21.07.2022 20:12 Відповісти
европейці, ви підараси.
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21.07.2022 20:44 Відповісти
Я знал что долго не продержаться, но надеялся что хоть до конца года выдержат. Хоть для приличия. Но не судьба) Ну хоть со всеми этими евгопейскими ценностями разобрались и наверное уже даже самые наивные и тупые все поняли. В этом тоже есть свой плюс. Как и во всех этих сказках про разоружение. Про это тоже уже все всё поняли. Ящик пандоры открыт и не один раз. Нас ждут удивительные изменения в мире... в худшую сторону разумеется. Ну а у нас задача выжить. Хоть с ЕС, хоть без нее.
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21.07.2022 20:46 Відповісти
а шош наше МЗС язик в дупу засунуло
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21.07.2022 21:04 Відповісти
"Борель" - це коли в дупу їб#ть!
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21.07.2022 21:14 Відповісти
Путин пьёт за зермаков . Не выполняя требования Запада они уменьшают его заинтересованность в помощи УКраине.
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21.07.2022 21:52 Відповісти
Русня отжала у ЕС более 400 пассажирских самолетов (Боинги и Айрбасы), а они им "техническую помощь по поставке авиационных товаров и технологий". Мир сошел с ума!!
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21.07.2022 22:27 Відповісти
Знаєте - куди приводить дорога вимощена "благими намірами"???..👺
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21.07.2022 23:17 Відповісти
Українська влада фейками про голод допомогла рашці зняти санкції, молодці - зробили це разом.
Цікаво що буде далі і які наступні санкції скасують, бо для "хароших рускіх" нічого не жаль, навіть власних громадян.
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21.07.2022 23:37 Відповісти
Все чого ***** і чекало, шантажем зніме усі санкції Гейропи, а з дЄрмаком підпише Мінск-3, що унеможливить відвойовування захоплених тереторій.
Чекаємо обнадійливого відосіка від ЗаЛоха, що все це через Порошенка...
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22.07.2022 01:14 Відповісти
Вот **** ПАДЛЫ ЕВРОПЕЙСКИЕ - для "безопасности полетов" - это, чтобы их МИГи не бились. ТВАРИ *****!!!!!
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22.07.2022 23:15 Відповісти

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