Окупанти розмістили військову техніку та вибухівку в залі енергоблоку Запорізької АЕС

Російські військові розмістили щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали енергоблоку №1 Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом перебуває на даний момент зовсім поруч із обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора. Зокрема, у безпосередній близькості до головного маслобаку, де міститься легкозаймисте масло, яке охолоджує парову турбіну. Там же є вибухонебезпечний водень, який використовується для охолодження генератора", – зазначили в компанії.

В "Енергоатомі" наголосили, що військова техніка загарбників унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до машзали енергоблока.

"Відтак ризик пожежі багатократно зростає, а її гасіння стає вкрай проблематичним. Якщо ж пожежа станеться, наприклад через випадкову детонацію боєкомплекту, то її масштаби можуть дорівнювати тій, яка відбулася під час аварії на ЧАЕС", – попередили атомники.

Зазначається, що "Енергоатом" вчергове наполягає на необхідності якомога швидшого звільнення Запорізької АЕС і знову звертається до міжнародного співтовариства із закликом вжити заходів для цього.

Як повідомлялося, за даними співробітників станції, на Запорізькій атомній електростанції перебуває понад 500 російських солдатів. Вони розгорнули там важкі артилерійські батареї та встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода з якого охолоджує шість реакторів АЕС.

Також у червні вони розгорнули на території АЕС реактивну систему залпового вогню "Смерч", ракетні установки "Град", танки та бронетранспортери.

Нагадаємо, ЗАЕС залишається окупованою військами РФ із 4 березня.