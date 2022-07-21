Європейський виробник промислових роботів АВВ йде з російського ринку

Шведсько-швейцарський виробник електрообладнання та робототехніки АВВ вирішив повністю залишити російський ринок.

Про це йдеться у заяві компанії.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили у відповідь на вторгнення РФ в Україну, а також через вплив пов’язаних із цим міжнародних санкцій.

Фінансові наслідки для компанії у другому кварталі склали $57 млн.



У АВВ нагадали, що після початку війни компанія припинила приймати нові замовлення в РФ. Водночас вона продовжувала виконувати невелику кількість існуючих договірних зобов’язань з місцевими клієнтами, дотримуючись санкцій.



Більшість російських співробітників з березня перебуває у відпустці. Компанія обіцяє докласти всіх зусиль, щоб підтримати їх.

На Росію припадало приблизно 1-2% річного виторгу ABB Group, зазначили в компанії.



У РФ ABB має два виробничі майданчики – у Московській області та Липецьку, а також кілька сервісних центрів. На них працює близько 750 людей. Загальна кількість персоналу компанії у 100 країнах світу сягає 105 тисяч людей.