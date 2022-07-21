БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1713 відвідувачів онлайн
Новини
387 0
росія (13650) робот (54)

Європейський виробник промислових роботів АВВ йде з російського ринку

авв

Шведсько-швейцарський виробник електрообладнання та робототехніки АВВ вирішив повністю залишити російський ринок.

Про це йдеться у заяві компанії.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили у відповідь на вторгнення РФ в Україну, а також через вплив пов’язаних із цим міжнародних санкцій.

Фінансові наслідки для компанії у другому кварталі склали $57 млн.

У АВВ нагадали, що після початку війни компанія припинила приймати нові замовлення в РФ. Водночас вона продовжувала виконувати невелику кількість існуючих договірних зобов’язань з місцевими клієнтами, дотримуючись санкцій.

Більшість російських співробітників з березня перебуває у відпустці. Компанія обіцяє докласти всіх зусиль, щоб підтримати їх.

На Росію припадало приблизно 1-2% річного виторгу ABB Group, зазначили в компанії.

У РФ ABB має два виробничі майданчики – у Московській області та Липецьку, а також кілька сервісних центрів. На них працює близько 750 людей. Загальна кількість персоналу компанії у 100 країнах світу сягає 105 тисяч людей.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 