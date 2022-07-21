"Укравтодор" та "Укренерго" попросять про відстрочку виплат за євробондами на $1,5 мільярда

Державні НЕК "Укренерго" та "Укравтодор" звернуться до кредиторів з проханням відкласти на два роки виплати за єврооблігаціями, випущеними під гарантії держави.

Про це йдеться у презентації, підготовленій до організованого J.P.Morgan глобального колу з інвесторами з приводу пропозиції уряду України про відстрочку виплат за суверенними євробондами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У документі зазначається, ці компанії вчинять аналогічні дії "у найближчому майбутньому".

"Укренерго" у листопаді минулого року розмістило під гарантії держави дебютні п'ятирічні "зелені" єврооблігації на суму $825 млн із прибутковістю 6,875% та виплатою відсотків двічі на рік. Кошти від випуску єврооблігацій було спрямовано оплату боргів за "зеленим тарифом".

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") розмістило під гарантії держави дебютні єврооблігації на $700 млн зі ставкою 6,25% у червні 2021 року.

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Як повідомлялося, напередодні Україна звернулася з проханням до кредиторів добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними. Крім того, Кабмін доручив Мінфіну звернутися до держателів державних деривативів (ВВП-варрантів), випущених в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році, з проханням про внесення змін до умов їх випуску.

Очікується, що відстрочка виплат дозволить Україні заощадити $5 млрд у наступні два роки.

Цю пропозицію вже підтримали кредитори України з країн G7 та членів "Паризького клубу". Водночас у пресслужбі Мінфіну запевнили, що на відстрочку виплат також готові погодитися основні приватні власники єврооблігацій і ВВП-варрантів, включаючи Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) і Gemsstock.