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Відтепер через "Дію" можна отримати дублікат свідоцтва про народження, зміну імені чи реєстрацію шлюбу

дія,послуги

Відтепер на портал "Дія" можна замовити дублікат або витяг документів – свідоцтва про народження, смерть, зміну імені, реєстрацію чи розірвання шлюбу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, через війну багато українців втратили документи або не встигли забрати їх із власних домівок. Тож наразі для кожного важливо швидко і зручно отримати нові.

"Раніше для отримання дублікатів свідоцтв та витягів потрібно було двічі ходити до ДРАЦС і стояти в чергах. Зараз на порталі "Дія" за кілька кліків можете подати заяву, щоб отримати свідоцтва та витяги", – зазначив Федоров.

Також можна замовити доставку документів кур'єром додому або забрати їх на "Укрпошті" чи в ДРАЦС.

Наголошується, що оформити документи можна як для себе, так і для найближчих родичів.

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В 2022 році була інформація, що загси не працюють в нормальному режимі, тому ці дублікати не видавалаи. Але ось тут натрапила на розяснення юристів https://salex-lcc.com.ua/dublikat-povtorne-otrymannia-svidotstva-pro-narodzhennia-v-ukraini як отримати дублікати свідоцтв про народження. одруження, розлучення. Іноді просто іноді бувають незначні затримки в часі. Але свідоцтва видають.
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24.01.2023 11:18 Відповісти

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