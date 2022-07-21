Обмеження цін на російську нафту має запрацювати до кінця року, – Мінфін США

Сполучені Штати сподіваються, що механізм обмеження цін на російську нафту почне працювати до грудня поточного року.

Про це заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо заявив виступаючи на безпековому форумі у Аспені, повідомляє Голос Америки.

"Ми стежимо за тим, що зробили європейці. Вони представили ідею обмеження ціни, але також сказали, що до грудня вони планують запровадити заборону на страхування (вантажів російської нафти, – ред.)", – сказав заступник міністра.

"Наша мета – переконатися, що одночасно із запровадженням заборони на страхування ми зможемо встановити верхню цінову межу..., що допоможе знизити світові ціни на енергоносії, а також дозволить російській енергії надходити на ринок", – додав Адейемо.

Як повідомлялося, напередодні російський віце-прем'єр Олександр Новак заявив, що Росія не експортуватиме нафту на світовий ринок, якщо ціна буде нижчою за собівартість видобутку.

Нагадаємо, США та їхні союзники на саміті країн "Великої сімки" (G7), що відбувся наприкінці червня у Німеччині, обговорювали плани обмежити ціну на російську нафту, щоб зменшити доходи РФ від її експорту.

За даними агентства Bloomberg, йшлося про обмеження цін у діапазоні між $40 і $60 за барель. Лідери G7 домовилися вивчити варіанти обмеження цін шляхом запровадження заборони на страхування та надання транспортних послуг, необхідних для транспортування російської нафти та нафтопродуктів, якщо нафта не купуватиметься дешевше узгодженої ціни.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін в ході візиту до Ірану 19 липня назвав таку пропозицію несерйозною, погрожуючи, що у випадку її реалізації "ціни на нафту злетять до небес".